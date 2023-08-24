FIFA начала расследование скандала с поцелуем в финале ЧМ по футболу среди женщин

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал Дженни Эрмосо после финала, а ранее его также сфотографировали схватившимся за пах во время празднования победы.

Теперь FIFA объявила, что будет расследовать, нарушило ли поведение Рубиалеса статью 13 дисциплинарного кодекса организации, которая касается оскорбительного поведения и правил честной игры.

Если FIFA обнаружит, что Рубиалес нарушил правила, то со стороны организации также может последовать наказание. Однако какого рода наказание это может быть, не сообщается.

В понедельник Рубиалес извинился за поцелуй, но премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что этого недостаточно.

Организация, объединяющая профессиональных футболисток женского пола FUTPRO выступила от имени Эрмосо и заявила, что такое поведение не должно оставаться безнаказанным.