Чт, 24.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

FIFA начала расследование скандала с поцелуем в финале ЧМ по футболу среди женщин

Кристофер Крутто
, репортер
Facebook Twitter
Comments
Луис Рубиалес держит за голову Дженни Эрмосо.
Луис Рубиалес держит за голову Дженни Эрмосо. Фото: Noe Llamas

Руководящая организация мирового футбола FIFA, начала дисциплинарное производство в связи со скандалом с поцелуем, произошедшим в финале женского чемпионата мира.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал Дженни Эрмосо после финала, а ранее его также сфотографировали схватившимся за пах во время празднования победы.

Теперь FIFA объявила, что будет расследовать, нарушило ли поведение Рубиалеса статью 13 дисциплинарного кодекса организации, которая касается оскорбительного поведения и правил честной игры.

Если FIFA обнаружит, что Рубиалес нарушил правила, то со стороны организации также может последовать наказание. Однако какого рода наказание это может быть, не сообщается.

В понедельник Рубиалес извинился за поцелуй, но премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что этого недостаточно.

Организация, объединяющая профессиональных футболисток женского пола FUTPRO выступила от имени Эрмосо и заявила, что такое поведение не должно оставаться безнаказанным.

Кроме того, Федерация футбола Испании подтвердила, что на пятницу было созвано внеочередное собрание руководства для обсуждения этого вопроса.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх