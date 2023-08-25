Министерство юстиции Эстонии завершило работу над законопроектом, ограничивающим избирательные права граждан РФ и Беларуси. От комментариев политиков сложилось впечатление, что если реформисты и «Ээсти 200» удовлетворены этим проектом, то у третьего коалиционного партнера есть к нему большие претензии. О том, так ли это, и что может ждать этот законопроект, в студии Postimees порассуждал депутат Рийгикогу, глава парламентской фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский.
Осиновский: конституционный нигилизм породил юридический мусор
Нынешний глава Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что анализ Министерства юстиции показал, что избирательные права у граждан России нельзя отнять без изменения Конституции. По словам Ляэнеметса, тот законопроект, который представил министр юстиции, явно писался не в Министерстве юстиции, а в офисе Партии реформ.
- Евгений, самая главная претензия вашей партии к этому законопроекту сводится к его юридическому качеству, или же все-таки к содержанию, в том смысле, что далеко не все граждане России и Беларуси, живущие в Эстонии, поддерживают преступные режимы в своих странах…
- Я бы начал с того, что для политического обсуждения какого угодно законопроекта нужно все-таки убедиться, что юридически возможно реализовать то, что в нем содержится. Сейчас, если говорить об общей позиции коалиции, мы как раз и находимся на этой фазе. Мы понимаем, что у некоторых партий есть свои политические соображения по этим вопросам. Ни для кого не секрет, что Партия реформ поддерживает этот проект по существу, и для них эта юридическая составляющая является скорее второстепенной.
Министр юстиции это и сам признал, сказав, что, может, законопроект и не соответствует конституции, но тогда, мол, этот вопрос сможет решить Государственный суд. Мы, конечно, с таким конституционным нигилизмом согласиться не можем. Мы знаем, что сейчас этот законопроект не соответствует конституции, поэтому, на мой взгляд, передавать его в таком виде в производство парламента просто немыслимо.
Действительно, коалиционные партнеры в рамках коалиционных переговоров очень хотели заняться этим вопросом. Была надежда, что этот вопрос можно решить, не вступая в противоречия с Конституцией. Конечно, я не видел этого анализа Министерства юстиции, его никто толком не видел, но, насколько мне известно, большинство специалистов действительно сказали, что без нарушения Конституции эти меры принять нельзя.
Теперь что касается содержания этого законопроекта. Моя личная позиция остается такой же, какой она была и до выборов, какой она была и при прошлом составе парламента, когда эта тема тоже обсуждалась. Это неправильное решение, неправильное по существу. И эта же позиция прописана в программе Социал-демократической партии.
При этом в нашей партии, как и во многих других партиях, а также - в целом в обществе, по этому вопросу имеются разные мнения. Это вопрос чувствительный, а из-за геополитической ситуации - достаточно эмоциональный. Мне кажется, что важнее всего тут не социологический момент, не то, как одни или другие люди поведут себя на следующих выборах. Это как раз во многом зависит от того, как поведут себя на следующих выборах партии и политики. Принципиальным же является, на мой взгляд, момент демократических свобод.
Право голоса является одной из основ демократии. В Конституции у нас закреплено право голсоовать на выборах в местные органов власти для всех, кто проживает в данном самоуправлении. И вот теперь, приостанавливать решением парламентского большинства это право, приостанавливать только у одной группы жителей… Это очень принципиальный вопрос.
- На этой неделе разразился скандал с премьер-министром и лидером Партии реформ, с бизнес-деятельностью ее мужа, и стало ясно, что в определенных ситуациях к связям с Россией у Партии реформ нет такой уж сильной нетерпимости, какую она пытается изображать. Не ослабил ли этот скандал позиции Партии реформ в продвижении подготовленного Министерством юстиции законопроекта об ограничении избирательных прав граждан РФ и Беларуси, не стоит ли ожидать, что реформисты теперь поведут себя сдержаннее, хотя бы для того, чтобы лишний раз не подставляться под упреки в лицемерии?
- Мне сложно комментировать этот момент, но я думаю, что последние внутриполитические события могут отодвинуть решение судьбы этого законопроекта и других подобных проектов, потому что сейчас ведь вопрос состоит в том, сумеет ли премьер-министр восстановить доверие к общественности. Доверие к себе, а, значит, и доверие к правительству.
Для нас же пока совершенно понятны и риторика, и политическая инициатива, стоящие за данным проектом. Да, между правящими партиями могут существовать определенные разногласия по каким-то важным вопросам, но если опять-таки говорить об этом законопроекте, то на сегодняшний день его просто невозможно обсуждать. Просто по той причине, что он абсолютно некачественный. Он действительно написан не Министерством юстиции, а советниками реформистов.
Поэтому пока у нас нет рамок конституционного анализа, примененных к этому проекту, можно сказать, что любое его обсуждение сейчас - это просто трата времени. Но я подчеркну, что дело не только в качестве законопроекта. Если говорить о его содержании, то я не вижу никакой надобности в этой инициативе.
- Многие наблюдатели отмечают, что подготовленный законопроект был с изрядным воодушевлением воспринят двумя оппозиционными парламентскими партиями из трех, правыми партиями «Отечество» и EKRE, а ваша позиция как раз сейчас выглядит скорее оппозиционной. Хочу спросить у вас, насколько вам кажутся острыми внутрикоалиционные противоречия по этой теме, может ли коалиция из-за них, конечно, не расколоться, но дать трещинку, и, как вам кажется, есть ли готовность к компромиссу с одной стороны и с другой?
- На самом деле ведь в коалиции все просто. Если у всех коалиционных партий возникает общее мнение, что какой-то закон нужно менять, то тогда начинается подготовка соответствующего законопроекта. Потом его начинают обсуждать в парламенте. Но сейчас у нас есть четкое соглашение в коалиции о том, что Конституцию менять мы не будем. Поэтому и ожидаются результаты заказанного Министерством юстиции анализа, на основании которого можно будет выработать какое-то решение этого вопроса, не требующее изменения Конституции.
Сегодня мы уже знаем, что этот анализ готов, но мы его пока не видели. Однако мы слышали, что результат таков, что принять такие меры без изменения Конституции нельзя, и при этом в своем нынешнем виде этот законопроект Конституции не соответствует. Таким образом, на сегодняшний день этот документ в смысле качества представляет из себя юридический мусор. Так что сейчас просто остается ждать, что произойдет. Может, когда-нибудь у этого законопроекта качество повысится, и тогда появится смысл заниматься его обсуждением.
Конечно, сейчас ведется аргументированная общественная дискуссия по этому вопросу. Кто-то задается вопросом, есть ли теоретическая возможность убедить социал-демократов изменить свою позицию. Ну, наверное, теоретическая возможноcть существует: может измениться общая ситуация, могут появиться какие-то факты, о которых мы сегодня ничего не знаем. Но в то же время я скажу, что мне очень сложно представить, что для пересмотра нашей позиции могут возникнуть основания. Сейчас в пользу этого не имеется никаких аргументов.
Я не вижу сейчас у авторов этой идеи никаких других аргументов в ее пользу, кроме того, что ее реализация стала бы символическим актом. Но для меня конституционные права слишком важны, чтобы я считал возможным нарушать или отменять их ради какого-то символизма.
- Министр юстиции Калле Лаанет приводит Латвию в качестве отличного примера и напоминает, что с 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому люди с гражданством страны-агрессора, не владеющие латышским языком в достаточной степени, не смогут жить в Латвии. Наверное, Эстония при нынешней коалиции похожих законов принимать не будет?
- При этом правительстве точно не будет. И я могу сказать, что никаких подобных дискуссий даже не возникало. К счастью, никто в нашей коалиции с такими инициативами не выступал.
А если мы порасуждаем о примере Латвии, то да, Латвия с самого момента восстановления независимости занимает куда более жесткую позицию по всем интеграционным вопросам, будь это гражданство, школьное образование, языковые требования.
Должны ли мы следовать латвийскому примеру? Я бы сказал, скорее, не должны, потому что ведь, в конце концов, каждая страна уникальна. В том числе - в интеграционных процессах, которые в разных государствах могут протекать очень по-разному.
Если что-то сработало в одной стране, это совсем не означает, что это же сработает и в другой. Кроме того, я не большой эксперт в сфере латвийской социологии, но, насколько мне известно, в Латвии куда чаще можно встретить проявления радикализма со стороны русскоязычных людей, пусть это и не касается, конечно, большинства. Это может происходить именно потому, что если легальные возможности участия в общественной жизни у людей ограничены, они начинают искать другой выход соответствующим эмоциям и желаниям. Ничего хорошего в этом нет.
Ну а если коснуться темы массовой высылки людей, которые десятилетиями жили в стране, то это не соответствует как европейскому, так и международному праву. И я знаю, что в итоге и латыши, кажется, решили все-таки смягчить свои первоначальные удивительные планы. В Эстонии такие инициативы точно не планируются, и я надеюсь, что в нашей стране до этого вообще никогда не дойдет.
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