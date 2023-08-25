Осиновский: конституционный нигилизм породил юридический мусор

Действительно, коалиционные партнеры в рамках коалиционных переговоров очень хотели заняться этим вопросом. Была надежда, что этот вопрос можно решить, не вступая в противоречия с Конституцией. Конечно, я не видел этого анализа Министерства юстиции, его никто толком не видел, но, насколько мне известно, большинство специалистов действительно сказали, что без нарушения Конституции эти меры принять нельзя.

Теперь что касается содержания этого законопроекта. Моя личная позиция остается такой же, какой она была и до выборов, какой она была и при прошлом составе парламента, когда эта тема тоже обсуждалась. Это неправильное решение, неправильное по существу. И эта же позиция прописана в программе Социал-демократической партии.

При этом в нашей партии, как и во многих других партиях, а также - в целом в обществе, по этому вопросу имеются разные мнения. Это вопрос чувствительный, а из-за геополитической ситуации - достаточно эмоциональный. Мне кажется, что важнее всего тут не социологический момент, не то, как одни или другие люди поведут себя на следующих выборах. Это как раз во многом зависит от того, как поведут себя на следующих выборах партии и политики. Принципиальным же является, на мой взгляд, момент демократических свобод.