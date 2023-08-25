В студии Postimees Евгений Осиновский: лишит ли нынешняя коалиция граждан РФ права голоса на местных выборах?

- Когда министру юстиции, реформисту Калле Лаанету говорят, что подготовленный его ведомством законопроект об ограничениях избирательного права для граждан РФ и Беларуси противоречит конституции, он с этим не соглашается, и замечает, что специалисты по конституционному праву высказывают разные мнения, так что единой точки зрения нет. Лаанет допускает, что этот вопрос придется рассмотреть в суде высшей инстанции. Действительно ли без обращения в эту инстанцию ситуация не разрешится? Социал-демократы будут настаивать на такой экспертизе?

- На этой неделе разразился скандал с премьер-министром и лидером Партии реформ, с бизнес-деятельностью ее мужа, и стало ясно, что в определенных ситуациях к связям с Россией у Партии реформ нет такой уж сильной нетерпимости, какую она пытается изображать. Не ослабил ли этот скандал позиции Партии реформ в продвижении подготовленного Министерством юстиции законопроекта об ограничении избирательных прав граждан РФ и Беларуси, не стоит ли ожидать, что реформисты теперь поведут себя сдержаннее, хотя бы для того, чтобы лишний раз не подставляться под упреки в лицемерии?

- Многие наблюдатели отмечают, что подготовленный законопроект был с изрядным воодушевлением воспринят двумя правыми оппозиционными парламентскими партиями, третья оппозиционная партия, центристы, напротив, критикует законопроект даже острее, чем это делают соцдемы. Тем не менее, и позиция социал-демкоратов сейчас выглядит скорее оппонирующей. Насколько острыми являются внутрикоалиционные противоречия по этой теме, может ли коалиция из-за них пусть не расколоться, но дать трещину? Есть ли готовность к компромиссу с одной стороны и с другой?