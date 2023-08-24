Пограничники Ленинградской области обнаружили в полуприцепе грузовика, направлявшегося из Эстонии, 800 килограммов гашиша и задержали троих граждан Литвы.
Российская таможня обнаружила в направлявшемся из Эстонии грузовике тонну гашиша
По данным «Интерфакса», всего в грузовике было спрятано 265 мешков гашиша. Когда именно поступила партия гашиша, в таможенной службе России не уточнили, но сообщили о случившемся в четверг.
По данным таможенной службы, стоимость изъятого гашиша достигает на черном рынке двух миллиардов рублей, или около 19,5 миллионов евро.
В таможенной службе также сообщили, что трое задержанных граждан Литвы, вероятно, принадлежат к преступной группировке.