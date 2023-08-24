Чт, 24.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Российская таможня обнаружила в направлявшемся из Эстонии грузовике тонну гашиша

Postimees
Facebook Twitter
Comments 1
Гашиш. Иллюстративное фото.
Гашиш. Иллюстративное фото. Фото: EMTA

Пограничники Ленинградской области обнаружили в полуприцепе грузовика, направлявшегося из Эстонии, 800 килограммов гашиша и задержали троих граждан Литвы.

По данным «Интерфакса», всего в грузовике было спрятано 265 мешков гашиша. Когда именно поступила партия гашиша, в таможенной службе России не уточнили, но сообщили о случившемся в четверг.

По данным таможенной службы, стоимость изъятого гашиша достигает на черном рынке двух миллиардов рублей, или около 19,5 миллионов евро.

В таможенной службе также сообщили, что трое задержанных граждан Литвы, вероятно, принадлежат к преступной группировке.

Facebook Twitter
Comments 1

Ключевые слова

Наверх