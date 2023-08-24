В Беларуси демонтируют лагерь ЧВК «Вагнер»

В Беларуси постепенно демонтируют лагерь ЧВК «Вагнер» под Осиповичами в Могилевской области, разобрана уже треть палаток, сообщила в четверг, 24 августа, белорусская служба «Радио Свобода», изучившая полученный от компании Planet Labs спутниковый снимок от 23 августа. При этом журналисты отмечают, что площадь лагеря стала уменьшаться задолго до крушения в России самолета, на борту которого предположительно погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Лагерь «вагнеровцев» в Беларуси возник в конце июня после мятежа ЧВК «Вагнер», когда наемники при посредничестве белорусского правителя Александра Лукашенко отправились в Беларусь. По подсчетам «Радио Свобода», в северной части лагеря было расположено 129 палаток, демонтировано уже 65 из них. В западной части лагеря разобрано 27 из 64 палаток, в центральной части - 9 из 80. Таким образом, из 273 жилых палаток демонтирована сто одна.

Процесс демонтажа, по данным издания, начался 1 августа. На снимке от 14 августа видны несколько палаток, которые начали разбирать. Проект «Беларускі Гаюн», занимающийся мониторингом военной активности в Беларуси, пишет, что с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300, а ситуация в лагере под Осиповичами постоянно меняется.

Вывод наемников не фиксируется

Покинули ли наемники лагерь и если да, то куда они отправились, неизвестно. «Беларускі Гаюн» не фиксирует вывода «вагнеровцев» из лагеря в деревне Цель Осиповичского района. При этом накануне вечером, после сообщений о крушении самолета Пригожина, в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета.

Белорусская служба «Радио Свобода», ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении спутниковые снимки, отмечает, что новые палаточные городки на территории других белорусских полигонов или воинских частей не возводились.