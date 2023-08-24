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В Беларуси демонтируют лагерь ЧВК «Вагнер»

Deutsche Welle
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Сотрудник правоохранительных органов работает на месте крушения самолета возле деревни Куженкино Тверской области, 24 августа 2023 года.
Сотрудник правоохранительных органов работает на месте крушения самолета возле деревни Куженкино Тверской области, 24 августа 2023 года. Фото: OLGA MALTSEVA/AFP

В лагере «вагнеровцев» в Могилевской области разобрана уже треть палаток, сообщило «Радио Свобода». Журналисты отмечают, что площадь лагеря начала уменьшаться задолго до крушения самолета с Евгением Пригожиным.

В Беларуси постепенно демонтируют лагерь ЧВК «Вагнер» под Осиповичами в Могилевской области, разобрана уже треть палаток, сообщила в четверг, 24 августа, белорусская служба «Радио Свобода», изучившая полученный от компании Planet Labs спутниковый снимок от 23 августа. При этом журналисты отмечают, что площадь лагеря стала уменьшаться задолго до крушения в России самолета, на борту которого предположительно погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Лагерь «вагнеровцев» в Беларуси возник в конце июня после мятежа ЧВК «Вагнер», когда наемники при посредничестве белорусского правителя Александра Лукашенко отправились в Беларусь. По подсчетам «Радио Свобода», в северной части лагеря было расположено 129 палаток, демонтировано уже 65 из них. В западной части лагеря разобрано 27 из 64 палаток, в центральной части - 9 из 80. Таким образом, из 273 жилых палаток демонтирована сто одна.

Процесс демонтажа, по данным издания, начался 1 августа. На снимке от 14 августа видны несколько палаток, которые начали разбирать. Проект «Беларускі Гаюн», занимающийся мониторингом военной активности в Беларуси, пишет, что с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300, а ситуация в лагере под Осиповичами постоянно меняется.

Вывод наемников не фиксируется

Покинули ли наемники лагерь и если да, то куда они отправились, неизвестно. «Беларускі Гаюн» не фиксирует вывода «вагнеровцев» из лагеря в деревне Цель Осиповичского района. При этом накануне вечером, после сообщений о крушении самолета Пригожина, в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета.

Белорусская служба «Радио Свобода», ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении спутниковые снимки, отмечает, что новые палаточные городки на территории других белорусских полигонов или воинских частей не возводились.

В Тверской области 23 августа разбился самолет, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Росавиация опубликовала список пассажиров с десятью именами, среди них есть имя самого Пригожина, а также командира ЧВК Дмитрия Уткина. На месте крушения спасатели обнаружили останки десяти человек. Telegram-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер», подтвердили смерть Евгения Пригожина, такую же информацию распространили государственные СМИ. Официального подтверждения гибели Пригожина нет.

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