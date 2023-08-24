Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 24 августа: эстонский бизнесмен возможно замешан в помощи Путину, в Таллинне с размахом отмечают День независимости Украины и Gameboy Tetris о рассказал самом сокровенном
Сегодня в выпуске:
- Эстонский бизнесмен возможно замешан в помощи Путину. Репортёр новостей в 7 вышел на связь с предпринимателем и узнал подробности
- Коротко по стране: улицы в Нарве будут переименованы, полиция просит помощи в опознании человека, на границе с Нарвой задержаны контрабандисты
- В Таллинне с размахом отмечают День независимости Украины: из Киева приехала певица Руслана. Подробности в нашем сюжете
- Gameboy Tetris он же Павел Бочаров о рассказал самом сокровенном в эксклюзивной беседе нашему корреспонденту
- Мировые новости: Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест в штате Джорджия, Италия в огне, телефон Евгения Пригожина найден на месте крушения его бизнес-джета
- Рестораторство как стиль жизни. Это фраза стала для шеф-повара Романа Защеринского девизом: о том, как открыть ресторан в наши нелегкие времена, как сформировать меню, на которое пойдут, Роман рассказал в интервю нашему корреспонденту.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 24 августа