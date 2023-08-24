«Новости в 7» за 24 августа: эстонский бизнесмен возможно замешан в помощи Путину, в Таллинне с размахом отмечают День независимости Украины и Gameboy Tetris о рассказал самом сокровенном

Сегодня в выпуске:

- Эстонский бизнесмен возможно замешан в помощи Путину. Репортёр новостей в 7 вышел на связь с предпринимателем и узнал подробности

- Коротко по стране: улицы в Нарве будут переименованы, полиция просит помощи в опознании человека, на границе с Нарвой задержаны контрабандисты

- В Таллинне с размахом отмечают День независимости Украины: из Киева приехала певица Руслана. Подробности в нашем сюжете

- Gameboy Tetris он же Павел Бочаров о рассказал самом сокровенном в эксклюзивной беседе нашему корреспонденту

- Мировые новости: Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест в штате Джорджия, Италия в огне, телефон Евгения Пригожина найден на месте крушения его бизнес-джета

- Рестораторство как стиль жизни. Это фраза стала для шеф-повара Романа Защеринского девизом: о том, как открыть ресторан в наши нелегкие времена, как сформировать меню, на которое пойдут, Роман рассказал в интервю нашему корреспонденту.