Гарри Кейн установил первый рекорд «Баварии»

В первый день после подписания контракта было куплено более 13 тысяч футболок с именем 30-летнего Кейна, сообщила немецкая газета Bild.Это представляет собой рекорд продаж для "Баварии", так как столько же товаров для болельщиков было продано в день в 2020 году, когда они выиграли финал Лиги чемпионов.

В то же время Кейн не может сравниться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду по объему продаж, чьи футболки были продавались сотнями тысяч после перехода в новые клубы.