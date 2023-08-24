Гарри Кейн установил первый рекорд «Баварии»

Менее двух недель назад капитан сборной Англии Гарри Кейн, перешедший в немецкий клуб Бундеслиги «Бавария Мюнхен» из английского клуба «Тоттенхэм», установил первый рекорд своего нового домашнего клуба. Однако это достижение происходит за пределами стадиона. А именно, футболка «Баварии» с его именем ставит рекорды продаж.
В первый день после подписания контракта было куплено более 13 тысяч футболок с именем 30-летнего Кейна, сообщила немецкая газета Bild.Это представляет собой рекорд продаж для "Баварии", так как столько же товаров для болельщиков было продано в день в 2020 году, когда они выиграли финал Лиги чемпионов.
В то же время Кейн не может сравниться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду по объему продаж, чьи футболки были продавались сотнями тысяч после перехода в новые клубы.
Кейн также пока показывает преуспевает и на поле клуба. В своем дебютном матче в Бундеслиге он забил и сделал результативную передачу над «Вердером» со счетом 4:0.