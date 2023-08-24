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В Саку вновь пройдет музыкальный фестиваль Sack von Sound

BNS
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Фестиваль Sack von Sound 2020 в Саку.
Фестиваль Sack von Sound 2020 в Саку. Фото: Raul Ollo

В пятницу и субботу в приусадебном парке Саку пройдет фестиваль Sack von Sound, где в течение двух дней будут давать концерты известные артисты.

В пятницу фестиваль откроет Танель Падар, который исполнит свои рок-хиты с симфоническим оркестром ÜENSO. Микрофон он передаст Роберту Линна, которы выступит вместе с грув-группой Lexsoul Dancemachine и симфоническим оркестром.

Субботний фестивальный день откроется бесплатным детским концертом Lotte, где в партии Лотте выступит Герли Падар.

С приближением вечера Insingiz, отмеченное наградами вокальное трио из Южной Африки, разогреет толпу горячими ритмами. Панк-рокеры Kosmikud совместно с оркестром Saku Mandolin поставят точку в фестивале.

Билеты на фестиваль Sack von Sound продаются на сайте Piletitasku и на месте фестиваля.

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