В Саку вновь пройдет музыкальный фестиваль Sack von Sound

В пятницу фестиваль откроет Танель Падар, который исполнит свои рок-хиты с симфоническим оркестром ÜENSO. Микрофон он передаст Роберту Линна, которы выступит вместе с грув-группой Lexsoul Dancemachine и симфоническим оркестром.

Субботний фестивальный день откроется бесплатным детским концертом Lotte, где в партии Лотте выступит Герли Падар.

С приближением вечера Insingiz, отмеченное наградами вокальное трио из Южной Африки, разогреет толпу горячими ритмами. Панк-рокеры Kosmikud совместно с оркестром Saku Mandolin поставят точку в фестивале.