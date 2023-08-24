В Саку вновь пройдет музыкальный фестиваль Sack von Sound

В пятницу и субботу в приусадебном парке Саку пройдет фестиваль Sack von Sound, где в течение двух дней будут давать концерты известные артисты.
В пятницу фестиваль откроет Танель Падар, который исполнит свои рок-хиты с симфоническим оркестром ÜENSO. Микрофон он передаст Роберту Линна, которы выступит вместе с грув-группой Lexsoul Dancemachine и симфоническим оркестром.
Субботний фестивальный день откроется бесплатным детским концертом Lotte, где в партии Лотте выступит Герли Падар.
С приближением вечера Insingiz, отмеченное наградами вокальное трио из Южной Африки, разогреет толпу горячими ритмами. Панк-рокеры Kosmikud совместно с оркестром Saku Mandolin поставят точку в фестивале.
Билеты на фестиваль Sack von Sound продаются на сайте Piletitasku и на месте фестиваля.