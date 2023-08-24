Первые шаги индийского лунохода: ровер «Прагъян» начал работу

«Индия прогулялась по Луне!» - поделились радостью сотрудники космического агентства страны ISRO.

В среду Индия стала четвертой страной (после США, СССР и Китая), которой - пусть и не с первого раза - удалось совершить на Луне мягкую посадку.

При этом стоимость миссии в несколько раз ниже, чем у американских аналогов. Посадка на Луне обошлась индийским властям даже чуть дешевле, чем производство голливудского блокбастера «Притяжение».

Фото лунной поверхности Фото: ISRO

Триумф индийской науки выглядит особенно убедительным на фоне аналогичной попытки «Роскосмоса», где в воскресенье пытались повторить собственный успех полувековой давности.

Однако попытка россиян успехом не увенчалась. Связь с «Луной-25» пропала на стадии спуска модуля к поверхности, и аппарат был утерян.

Посадка индийского модуля проходила при поддержке «лунного спутника» - индийского же орбитера «Чандраян-2».

За счет этого связь с аппаратом была значительно более устойчивой, и его удалось выровнять уже перед финальным касанием лунной поверхности.

«Чандраян» - общее название индийской лунной программы - на санскрите означает «лунный корабль».

«Прагъям», позывной лунохода - «познание» или «мудрость». «Викрам», имя спускового модуля, можно перевести как «доблесть».

Впрочем, назван аппарат в честь индийского ученого Викрама Сарабхая, которого в стране считают отцом-основателем космического агентства ISRO.

Индийский луноход Фото: Reuters

Вес индийского лунохода - всего 26 килограмм.

Ему предстоит несколько дней путешествовать по лунной поверхности, аккуратно объезжая встречающиеся на пути кратеры и камни.