КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Кае Каллас теперь будет сложнее указывать путь в борьбе против путинского режима

Однако даже в рамках этой формулы еще остается достаточно пространства, чтобы не лишать Каю Каллас права на излишнюю доверчивость. Значительно меньше этого пространства остается, правда, уже тогда, когда Кая Каллас доходит до объяснений, почему она считает своего супруга кристалльно честным человеком.

Так когда же Россия начала войну?

Честно говоря, возникает почти изумление в тот момент, когда слышишь или читаешь, как Кая Каллас говорит, что ее муж - абсолютно порядочный человек, потому что уже через месяц после начала войны его компании приняли решение прекратить всякий бизнес в России. Проблема даже не в этом месяце, тут как раз можно что-то списать на бюрократические процедуры.

Поражает то, что этот бизнес вообще - за день, за год, за три года до войны - не просто кем-то, а именно мужем премьера велся; этот факт вступает в довольно сильные логические коллизии с совершенно справедливым представлением о том, что Россия начала преступную войну против Украины не в 2022, а в 2014 году.