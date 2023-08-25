Отвечают эксперты ⟩ Что на самом деле значит гибель Пригожина и какие процессы она запускает

Ликвидация рекламного биллборда ЧВК «Вагнер» после 24 июня 2023. Фото: AP / Postimees

Что будет с войсками? В Африке сейчас действуют ГРУ – конкуренты Пригожина. Они скажут, что есть два варианта: плохой, когда вы воюете против нас, и хороший, когда вы работаете на нас. Тем, что в Беларуси, не дадут больше вооружиться. Путин хорошо помнит 24 июня, когда он бежал к себе на Валдай, а к Москве, хоть и недолго, но ехала колонна танков, которая крушила все на своем пути.

Кстати, тогда генерал Суровикин первым записал обращение к ЧВК «Вагнер», что все это надо прекращать. После чего мы его два месяца вообще не видим, а теперь узнаем, что его снимают с должности командующего. Похоже, интриганы добились своего, нашептывая, что «Генерал Армагеддон» - одна шайка с Пригожиным. И нейтрализовали его и всех причастных.

Генерал армии Сергей Суровикин, известный как «Сирийский мясник» и «Генерал Армагеддон», получает орден Св. Георгия 3 степени 31 декабря 2022 года из рук Владимира Путина. Фото: MIKHAIL KLIMENTYEV/AP

Что касается недовольства Z-патриотов, якобы готовых воевать в Украине до победного конца с помощью своих постов, которые они строчат на диване, то я бы напомнил о судьбе Стрелкова-Гиркина. Вот уж была культовая фигура у фанатов русского оружия! И что? Ему наняли адвоката и вышли с одиночным пикетом. Прошел месяц с его задержания, и о нем уже подзабыли. Пригожин, конечно, намного популярнее. Но, знаете, Гиркин в 2015 году тоже был популярен, ходил в форме, командовал вооруженными людьми.

Активист Павел Губарев в одиночном пикете против ареста Игоря Гиркина (Стрелкова) 21 июля 2023. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP