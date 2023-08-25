Отвечают эксперты ⟩ Что на самом деле значит гибель Пригожина и какие процессы она запускает

К настоящему времени не осталось сомнений, что вечером 23 августа завершилась биография Евгения Пригожина. Судимый еще в советские годы петербургский бизнесмен, затем владелец успешного ресторанного бизнеса, глава медиаимперии, точнее, «фабрики троллей», и наконец, глава ЧВК «Вагнер», хваставшийся успехами на украинском фронте, либо погиб при взрыве бизнес-джета, либо инсценировал свою гибель по договоренности с кремлевской мафией. Вопросов все еще больше, чем ответов, но кое-что уже ясно наверняка.
Владимир Путин отреагировал на сообщение о смерти Евгения Пригожина в своем темпе, то есть спустя сутки после инцидента. Он назвал главу ЧВК «Вагнер» «человеком сложной судьбы» и выразил соболезнования семьям погибших. Чуть старомодная ирония диктатора, засидевшегося на троне, укрепляет уверенность в том, что именно он стоит за катастрофой самолета Embraer-600, чьи обломки упали в Бологовском районе на северо-западе Тверской области.
Первые подтверждения гибели Пригожина начали поступать на удивление быстро. Официальным СМИ будто было важно закрыть эту тему, подтверждая правоту знаменитого расследователя и основателя Bellingcat Христо Грозева, заявившего, что Пригожин в ближайшее время либо будет убит, либо возглавит новый мятеж. Поскольку шанс возглавить военный переворот Пригожин упустил окончательно, оставалось одно. Примечательно, что почти сразу и ТГ-каналы, близкие ЧВК «Вагнер», разослали предупреждение, что призывы к возобновлению мятежа с целью «отомстить за батю» являются фейком.
Значит, это была заметная, но вовремя устраненная помеха? Путин показал, что «психовать» не надо. Но если в уничтоженном самолете действительно был Пригожин, вопросы остаются. Почему его устранили не сразу после путча? Что означает его смерть для ЧВК «Вагнер»? Есть ли у этой некогда грозной структуры будущее как у возможной политической силы? Rus.Postimees поговорил об этом с ведущими политическими аналитиками - как отечественными, так и зарубежными.
Игорь Грецкий
политолог, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (RKK), Таллинн
Июньский мятеж ЧВК «Вагнер» поставил под сомнение лидерство Владимира Путина. Было ясно, что ликвидация Пригожина - вопрос времени. Своим мятежом он начал сольную политическую карьеру. Независимо от его целей возник образ бунтаря, пошедшего против «бояр», будучи лояльным «царю». Хотя он и не решился бы на бунт без поддержки части генералитета.
Информация о смерти Пригожина только укрепила этот образ и снова доказала, что российское государство является мафиозной группировкой. Оспаривать лидерство Путина - значит готовиться к одному из трех сценариев. Это покушение и выход из политики вперед ногами, посадка в тюрьму или - как наилучший вариант - выдавливание за границу. Мера по устранению Пригожина дает сигнал элитам, что малейшие признаки нелояльности недопустимы, что все с Путиным в одной лодке, и теперь спрыгнуть с нее нельзя, надо плыть до конца.
Политических последствий не будет. ЧВК «Вагнер» никогда не работали с аудиторией, как это делают политические партии. У них есть сочувствующие, но насколько они консолидированы и мобилизованы, - большой вопрос. Какие-то сантименты в отдельных пабликах дадут о себе знать, но массовых протестов с именем Пригожина на лозунгах не будет. Путин использует против своих противников один и тот же алгоритм: он бьет по голове, а остальное разваливается само. Так же происходило устранение демократических сил. Лидера или убивали, как Немцова, или сажали, как Навального, и больше ничего не нужно было делать.
Что будет с остатками ЧВК «Вагнер», мы сейчас и посмотрим. Все держалось на нелегальном государственном финансировании. Почти все было завязано лично на Пригожина при полном отсутствии идейной составляющей. Люди, которые шли туда, преследовали только корыстные цели. Нет руководства – нет и «вагнеровцев». Тех, кто хочет воевать, могут переподчинить каким-нибудь другим ЧВК. Есть «Редут», есть «Поток», аффилированный со структурами Газпрома, есть «Конвой», созданный главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым. А другие просто не выйдут из отпуска.
Денис Коротков
Журналист расследовательского центра «Досье»
Условием прекращения марша Пригожина на Москву были некие договоренности, которые предусматривали гарантии его личной безопасности. Но господин Путин снова поставил себя в ситуацию, когда всем очевидно, что это сделал он. Никто, кроме армии, не может сбить самолет зенитной ракетой. Никто, кроме спецслужб, работающих на тот или иной режим, не может устроить взрыв на борту самолета. Можно представить, что это украинская диверсия. Но мы много раз могли убедиться, что в украинской разведке работают не идиоты. А господин Пригожин после 24 июня больше работал на пропагандистскую повестку Украины, а не России.
Так что теперь врагов убивают открыто. Навального пытались убрать конспиративно, не говоря уже о других политических убийствах в России. А это уже демонстративное убийство, что пойдет по цепочке вниз. Если господин Путин может это себе позволить, то и другие теперь будут так делать. Путь открыт. Это как со взятками: если министру можно, то и самый мелкий чиновник возьмет свою дольку.
Относительно будущего ЧВК «Вагнер» после устранения Пригожина можно сказать следующее. Это не армейское подразделение, где можно сменить начальство. Это персонифицированная структура. Извините за выражение, эксклюзивная. Вне бизнес-империи господина Пригожина она существовать не может. Это не исключает смены хозяина, но структуры в прежнем виде больше нет. Сейчас какие-то люди, остающиеся в Беларуси, ни для кого никакой опасности представлять не могут. Хозяина нет, преемника нет, денег нет. Собрался совет солдатских депутатов – и какое он может принять решение? Ехать на Москву на велосипедах? Это так себе идея.
Сергей Ковальченко
журналист, публицист, основатель телеграм-канала «Занимательная конспирология»
Сразу после мятежа устранить Пригожина было невозможно. Когда он принял решение уйти в Беларусь, у него было около 20 тысяч штыков, то есть больше дивизии. Эта полноценная армия была оснащена танками, артиллерией и средствами ПВО. Предположительно «вагнеровцы» рекрутировали даже авиацию. С армией Пригожина поступили, как это обычно делают чекисты – отрезая по кусочкам. Помните, что с 1 июля они должны были перейти на контракт минобороны? Пригожин с этим не согласился и начал мятеж. Дальше ему выставили условия, и он их выполнил, явно посчитав, что боссы мафии должны держать пацанское слово.
Но сначала Путин забрал у него тяжелое вооружение, потом Лукашенко пригласил в Беларусь. При этом Пригожин продолжает чувствовать себя вольготно и летать на собственном самолете, думая, что ему ничего не угрожает. Ему дали целый микроавтобус денег. Но без политического влияния это просто микроавтобус резаной бумаги. И в Беларуси делается понятно, что денег больше нет. Сейчас в тех лагерях остались немногие, которые пугают поляков и латышей, но серьезного вооружения у них нет. То, за что Пригожин столько боролся, у него тихо отобрали за два месяца. Его можно было спокойно убивать.
Что будет с войсками? В Африке сейчас действуют ГРУ – конкуренты Пригожина. Они скажут, что есть два варианта: плохой, когда вы воюете против нас, и хороший, когда вы работаете на нас. Тем, что в Беларуси, не дадут больше вооружиться. Путин хорошо помнит 24 июня, когда он бежал к себе на Валдай, а к Москве, хоть и недолго, но ехала колонна танков, которая крушила все на своем пути.
Кстати, тогда генерал Суровикин первым записал обращение к ЧВК «Вагнер», что все это надо прекращать. После чего мы его два месяца вообще не видим, а теперь узнаем, что его снимают с должности командующего. Похоже, интриганы добились своего, нашептывая, что «Генерал Армагеддон» - одна шайка с Пригожиным. И нейтрализовали его и всех причастных.
Что касается недовольства Z-патриотов, якобы готовых воевать в Украине до победного конца с помощью своих постов, которые они строчат на диване, то я бы напомнил о судьбе Стрелкова-Гиркина. Вот уж была культовая фигура у фанатов русского оружия! И что? Ему наняли адвоката и вышли с одиночным пикетом. Прошел месяц с его задержания, и о нем уже подзабыли. Пригожин, конечно, намного популярнее. Но, знаете, Гиркин в 2015 году тоже был популярен, ходил в форме, командовал вооруженными людьми.
Вопрос не в том, что Пригожин – это такая же ситуация, что и Гиркин. Вопрос в том, когда будет другая такая же ситуация. Потому что сейчас все увидели, что слово «дона Корлеоне» не стоит даже бумаги, на которой оно написано! Вдобавок армия увидела, что Пригожин погиб только потому, что требовал себе снарядов, ничего не получил и «психанул». Это очень плохо для главнокомандующего.
Василий Жарков
историк, политолог, приглашенный преподаватель Европейского Гуманитарного Университета, Вильнюс
Гибель Пригожина продолжила процесс, который я бы назвал «воронкой анархии». Уже сам факт возникновения ЧВК «Вагнер» и его нелегального участия в политической жизни разных стран был индикатором растущей нестабильности. Кульминацией стал мятеж – удар кувалдой в кремлевскую стену. Но что случилось позавчера?
Над территорией Российской Федерации предположительно ПВО, хотя возможны варианты, сбивает гражданский самолет. Такое возможно разве что в Африке чуть южнее Сахары. Можно вспомнить малазийский Боинг, но это была зона боевых действий, и его сбивали как военный самолет. При всей кошмарности того, что тогда произошло, задача сбить гражданский самолет, летевший из Амстердама, ни перед кем не стояла. А здесь глубоко в тылу России терпит крушение самолет, в котором летят российские военные.
Если бы в России происходило укрепление государственной власти, Пригожин и Уткин, который «Вагнер», сидели бы на скамье подсудимых за военный мятеж. Но этого не происходит. Вместо этого происходит террористический акт. Это явка с повинной всей системы. Мы и раньше не очень-то сомневались в том, кто отравил Навального или Скрипаля, кто убивал Литвиненко, Политковскую и Артема Боровика. Давно нет сомнений, кто взрывал дома в начале путинского правления, но здесь в результате убийства своего же подельника мафиозное государство выдает доказательство и полностью выходит на свет. Никому, кроме Пескова, не придет в голову говорить, что все не так однозначно.
Что это значит? Это значит, что исчезает монополия государства на насилие. Право решать любые вопросы насильственным путем появляется у каждого, кто располагает, например, зенитным комплексом. Никакое слово президента больше ничего не значит. Путин больше никакой не гарант стабильности. Война всех против всех становится все более очевидной.
И вот что еще. Все эти годы до начала полномасштабной войны в России развивалось глубинное государство, или бюрократия. Она рассматривала Путина как фактор – или гарант – стабильности. А вот теперь он не фактор стабильности, а источник эксцессов. После гибели Пригожина Россия рискует стать Африкой чуть южнее полярного круга. И эта самая бюрократия теперь должна для себя понять – или это все-таки страна со средним доходом населения и понятными колебаниями экономического роста, или failed state. Притом, что в коробке из-под холодильника в России жить нельзя, тут вам не Африка. Поэтому я бы ждал какого-то движения. Многое подводит нас к тому, что по состоянию здоровья пора для начала на дачу. Уже исполняющий обязанности будет думать, как разбираться с Украиной, да и со своими тоже. А этот разбираться уже не способен.