Налоговый долг эстонского стартапа вырос до полумиллиона евро

В этом месяце налоговая задолженность Ampler увеличилась на 100 000 евро. По данным Налогового-таможенного департамента, 11 августа она увеличилась на 117 926 евро и на сегодняшний день составляет 473 805 евро.

Еще 12 мая, когда компания временно приостановила торги своими акциями на платформе Funderbeam, налоговая задолженность составляла 174 182 евро.

Ключевые лица Ampler Bikes – основной владелец компании-владельца Kõu Mobility Кристьян Марусте, а также генеральный директор Ampler Кадри Рехкли – признали, что если бы раньше приняли болезненные решения о сокращениях, положение компании было бы не таким тяжелым.