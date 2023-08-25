Фото ⟩ Компания молодых людей на автомобиле протаранила стену ресторана

Вчера рано утром хозяйка заведения общественного питания Laglepesa в Лаэквере Яана Лагле проснулась от пожарной сигнализации. Когда она пришла в ресторан, построенный семьей в центре поселка прямо напротив здания школы, она обнаружила въехавший в склад Volkswagen Passat с кленовым листом и четырех обеспокоенных молодых людей.
Молодые люди ехали по дороге Вассивере, и у водителя возникли проблемы с управлением автомобилем, поэтому он вылетел с дороги на повороте и протаранил стену здания. Полиция задержала пьяного 21-летнего водителя. Удар был довольно сильным, поскольку и металлическая дверь гаража, и стена разлетелись по сторонам как детали Lego. Тяжелый чугунный камин, который был у стены склада покосился, а продукты на полках были разбросаны по полу.