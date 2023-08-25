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Фото ⟩ Компания молодых людей на автомобиле протаранила стену ресторана

Мерли Раудла
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Владелица заведения Laglepesa Яана Лагле у руин склада.
Владелица заведения Laglepesa Яана Лагле у руин склада. Фото: Marianne Loorents

Вчера рано утром хозяйка заведения общественного питания Laglepesa в Лаэквере Яана Лагле проснулась от пожарной сигнализации. Когда она пришла в ресторан, построенный семьей в центре поселка прямо напротив здания школы, она обнаружила въехавший в склад Volkswagen Passat с кленовым листом и четырех обеспокоенных молодых людей.

Молодые люди ехали по дороге Вассивере, и у водителя возникли проблемы с управлением автомобилем, поэтому он вылетел с дороги на повороте и протаранил стену здания. Полиция задержала пьяного 21-летнего водителя. Удар был довольно сильным, поскольку и металлическая дверь гаража, и стена разлетелись по сторонам как детали Lego. Тяжелый чугунный камин, который был у стены склада покосился, а продукты на полках были разбросаны по полу.

Пьяный 21-летний молодой человек заехал на своей машине в склад ресторана в Лаеквере.
Пьяный 21-летний молодой человек заехал на своей машине в склад ресторана в Лаеквере. Фото: Jaana Lagle
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