Фото ⟩ Компания молодых людей на автомобиле протаранила стену ресторана

Молодые люди ехали по дороге Вассивере, и у водителя возникли проблемы с управлением автомобилем, поэтому он вылетел с дороги на повороте и протаранил стену здания. Полиция задержала пьяного 21-летнего водителя. Удар был довольно сильным, поскольку и металлическая дверь гаража, и стена разлетелись по сторонам как детали Lego. Тяжелый чугунный камин, который был у стены склада покосился, а продукты на полках были разбросаны по полу.