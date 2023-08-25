Вопрос о том, закончится ли срок пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии и когда именно, актуален как никогда по нескольким причинам. В свете последних событий вновь заговорили о Кристене Михале как о новом лидере.
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АНАЛИЗ ⟩ Когда закончится пребывание Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии и лидера Партии реформ?
Когда в конце 2012 года Михал ушел с поста министра юстиции в связи со скандалом с финансированием Партии реформ, Тармо Юристо, ныне возглавляющий либеральное гражданское объединение SALK («Либеральный гражданин»), предсказал, что однажды мы увидим Михала на посту премьер-министра. За прошедшее десятилетие этот вопрос неоднократно поднимался либо самим Михалом, либо по инициативе СМИ.