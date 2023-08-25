АНАЛИЗ ⟩ Когда закончится пребывание Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии и лидера Партии реформ?

Когда в конце 2012 года Михал ушел с поста министра юстиции в связи со скандалом с финансированием Партии реформ, Тармо Юристо, ныне возглавляющий либеральное гражданское объединение SALK («Либеральный гражданин»), предсказал, что однажды мы увидим Михала на посту премьер-министра. За прошедшее десятилетие этот вопрос неоднократно поднимался либо самим Михалом, либо по инициативе СМИ.

Например, когда в начале 2017 года Михал баллотировался на пост председателя Партии реформ, но проиграл Ханно Певкуру. Или в 2021 году, когда бывший глава правительства Андрус Ансип завалил премьер-министра Каю Каллас критикой в связи управлением коронакризисом: тогда общественность предположила, что Михал, державшийся несколько лет в стороне, может спилить сук, на котором сидит Каллас, и выдвинуть свою кандидатуру на ее место. Сам Ансип в то время тоже упоминал несколько имен: «Я вижу премьер-министра в Лийне Керсна. В министерстве не так много людей с такой преданностью своему делу. И не обязательно искать этого человека только в руководстве партии. Например, Пааво Ныгене был чрезвычайно активен во время коронакризиса», - сказал он тогда Delfi.