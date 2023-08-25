Вы среди них? Почти 7800 жителей Эстонии получат важное уведомление из налоговой

Почти 7800 человек, которые не подали декларации о доходах, должны получить такие уведомления. По данным НТД, у них может возникнуть обязанность по уплате налога в размере 50 евро и более. Соответственно имеющимся данным ожидается, что вся сумма доплачиваемого подоходного налога составит 2,7 миллиона евро, из которой наибольшая доплата равна 2200 евро.

Руководитель сферы услуг для физических лиц Анника Оя рекомендует людям время от времени посещать среду самообслуживания НТД, чтобы проверить свои контактные данные, а также ознакомиться с использованием собственного не облагаемого налогом дохода посредством э-услуги «Мои доходы».

«Исходя из этого, каждый человек, при необходимости, может отреагировать на то, что его не облагаемый налогом доход использовался больше и попросить лицо, производящее выплаты, например, работодателя или Департамент социального страхования, не учитывать не облагаемый налогом доход в ближайшие месяцы или сделать это в меньшей сумме», – сказала Оя, добавив, что если декларация о доходах не подана в срок, то Налогово-таможенный департамент вправе рассчитать сумму подоходного налога, которую человеку необходимо уплатить на основании данных, имеющихся в его распоряжении, и предоставить соответствующее налоговое решение.

Крайний срок подачи еще не предоставленных деклараций о доходах наступит 15 сентября. Срок доплаты подоходного налога – 2 октября 2023 года.