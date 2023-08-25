В Таллинне не нужно платить за место в детском саду для второго и последующего ребенка

Родитель также освобождается от необходимости оплачивать место в детском саду, если по рекомендации внешней консультативной команды (Innove Rajaleidja) ребенок посещает или ожидает очереди в группу выравнивания или группу для детей с особыми потребностями, если местом жительства родителя и ребенка, согласно регистру народонаселения, является Таллинн.

Родителей тех детей, которые посещают частный детский сад, город поддерживает при оплате стоимости обучения в детском учреждении для второго и последующих детей, если детский сад посещают двое и более детей из этой семьи. В регистре народонаселения родитель и ребенок должны числиться в качестве жителей Таллинна по одному адресу.

Родителям детей, посещающих частный детский сад, для получения пособия необходимо в течение трех месяцев с начала получения услуги представить в Таллиннский департамент образования заявление и подтверждающие оплату документы. Пособие выплачивается в соответствии с действительными расходами в календарный месяц. Верхний предел пособия на одного ребенка равен размеру стоимости места в муниципальном детском саду, который в этом году составляет 71,25 евро в месяц (в детском саду с бассейном - 78,26 евро в месяц).

Пособия назначаются сроком на один учебный год (с 1 сентября по 31 августа). В связи с этим 31 августа завершается учебный год и нужно предоставить новое заявление, которое будет действительно до 31 августа следующего года.