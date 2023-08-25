Пт, 25.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Рекорд за последние 15 лет: в Эстонии выросла средняя пенсия

PM Majandus
Facebook Twitter
Comments
Пенсия. Фото иллюстративное.
Пенсия. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

Средний размер пенсии во втором квартале этого года увеличился на 20,3 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 715 евро. Последний раз пенсии настолько повышались в 2007 году, когда выросли на 20,5 процента.

По данным Департамента статистики, по сравнению с первым кварталом текущего года средняя пенсия увеличилась на 16,1 процента.

Средний размер пенсии по старости во втором квартале составил 728,2 евро, увеличившись за год на 21,4 процента. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 16 процентов. 

Повышению среднего размера пенсии способствовало утверждение правительством весной индексации государственной пенсии на 2023 год, в результате чего с 1 апреля средний размер пенсии увеличился до 700 евро. Значение индекса стало равно 1,139. Это означает, что пенсии и дневная ставка пособия по нетрудоспособности выросли в среднем на 13,9 процента. 

Правительство также подтвердило средний размер пенсионной страховой части персонализированного социального налога на уровне 3786,82 евро. Согласно этому определяются и пересчитываются пенсии людям, работавшим в прошлом году.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх