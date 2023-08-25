Рекорд за последние 15 лет: в Эстонии выросла средняя пенсия

По данным Департамента статистики, по сравнению с первым кварталом текущего года средняя пенсия увеличилась на 16,1 процента.

Средний размер пенсии по старости во втором квартале составил 728,2 евро, увеличившись за год на 21,4 процента. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 16 процентов.

Повышению среднего размера пенсии способствовало утверждение правительством весной индексации государственной пенсии на 2023 год, в результате чего с 1 апреля средний размер пенсии увеличился до 700 евро. Значение индекса стало равно 1,139. Это означает, что пенсии и дневная ставка пособия по нетрудоспособности выросли в среднем на 13,9 процента.