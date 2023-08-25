Банк: эстонским предприятиям стоит задуматься о фиксации цен на электроэнергию

Хотя в последние месяцы биржевые цены на электроэнергию находятся на приемлемом уровне, бюджеты многих компаний, вероятно, еще помнят август прошлого года, когда средняя биржевая цена на электроэнергию выросла до 36,19 цента за кВт/ч.

В июле этого года средняя биржевая цена составляла всего 7,96 цента за кВт/ч, однако во второй половине августа вновь произошел скачок биржевых цен на электроэнергию.

Поскольку на динамику биржевых цен на электроэнергию влияет множество непредвиденных факторов, таких как скорость ветра, то и предсказать, в каком направлении они будут двигаться в ближайшие месяцы, достаточно сложно.

«Однако в ближайшие пару лет цены на электроэнергию, скорее всего, будут достаточно волатильными, и компаниям стоит подумать о том, чтобы зафиксировать цену на электроэнергию на несколько лет», – говорит руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юлге, имеющий опыт работы в энергетическом секторе.

«Для компаний, для которых электроэнергия является важным сырьем, имеет смысл хеджировать этот риск и зафиксировать цену на электроэнергию», – добавил он.

Поэтому Юлге рекомендует обратиться к продавцам электроэнергии с просьбой подготовить ценовые предложения и, если они покажутся разумными, зафиксировать цену на электроэнергию на некоторое время.

«Это устраняет неопределенность и чрезмерные риски, -– пояснил он. - Если вы будете знать, какую цену вы получите на ближайшие пару лет, вы сможете лучше спланировать свой бизнес и избежать неприятных сюрпризов».

По мнению Юлге, через два-три года энергетический рынок может стабилизироваться, и тогда можно будет рассматривать возможность возврата к биржевым ценам.

Кроме того, считает Юлге, тем, кто еще не сделал этого, следует пересмотреть все свое потребление электроэнергии и перейти к более энергоэффективным решениям.