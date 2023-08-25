Центристы начнут переговоры о выражении вотума недоверия Кае Каллас

В связи со скандалом, связанным с предпринимательской деятельностью мужа Каи Каллас в России, фракция Центристской партии решила начать переговоры с другими партиями о вынесении вотума недоверия премьер-министру.
«Члены Центристской партии считают, что скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб репутации эстонского государства, - заявил председатель Центристской партии Танель Кийк. - Кая Каллас была одной из самых активных защитниц интересов Украины как в Эстонии, так и в Европе и подчеркивала важность введения и соблюдения санкций. Она также призывала бизнес использовать свой моральный компас. К сожалению, глава правительства не оправдала своих слов и не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она о том, что компания ее мужа работает в России».
По словам заместителя председателя Центристской партии, ряд представителей коалиционных партий уже выразили свое критическое отношение к деятельности премьер-министра, и переговоры дадут возможность получить четкую обратную связь, в частности, от фракций Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии.
«Правительственный кризис требует быстрого и однозначного решения, - добавил Кийк. - Новость о том, что Кая Каллас выдала кредит в размере около 400 000 евро компании, ведущей бизнес в России, уже попала в заголовки международных СМИ, что бросает очень плохую тень на имидж Эстонии. В свете представленных на данный момент объяснений Кая Каллас не имеет морального права оставаться на посту премьер-министра».