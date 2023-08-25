Центристы начнут переговоры о выражении вотума недоверия Кае Каллас

«Члены Центристской партии считают, что скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб репутации эстонского государства, - заявил председатель Центристской партии Танель Кийк. - Кая Каллас была одной из самых активных защитниц интересов Украины как в Эстонии, так и в Европе и подчеркивала важность введения и соблюдения санкций. Она также призывала бизнес использовать свой моральный компас. К сожалению, глава правительства не оправдала своих слов и не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она о том, что компания ее мужа работает в России».