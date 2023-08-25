Завтра для посетителей вновь откроют двери кафе психического здоровья

«Очереди к специалистам очень длинные. Доброволец, готовый выслушать, может стать спасательным звеном, предлагая помощь в формулировании проблемы, первоначальную помощь в случае ухудшения возможного психического расстройства и поддержку в обращении к специалисту», - сказала руководитель проекта Сандра Лийв.

В кафе психического здоровья приглашаются все люди, которые хотят поделиться своими трудностями психического здоровья или переживают за психическое здоровье близкого человека и хотят попросить совета.

Кафе психического здоровья пройдут в субботу, 26 августа, в кафе Reval на проспекте Рявала в Таллинне, кафе Reval на улице Рийа в Тарту, Tegelaste tuba в Вильянди и Cafe XS в Пярну.

Более подробную информацию о кафе психического здоровья можно найти ЗДЕСЬ.

В кафе можно общаться в основном на эстонском языке, но в ограниченное время также на русском и английском языках.

Волонтеры кафе прошли обучение по оказанию первой помощи в области психического здоровья, где освоили навыки поддерживающего слушания и оказания первой помощи в области психического здоровья.

Волонтёров будет легко распознать. Они будут сидеть за отдельным столиком, одетые в белые футболки с надписью «Я здесь». Учебники по оказанию первой помощи при тревоге, депрессии и психическом здоровье можно прочитать на месте или взять с собой домой.