Завтра для посетителей вновь откроют двери кафе психического здоровья

Завтра, после летних каникул, Peaasi.ee вновь откроет кафе психического здоровья в Таллинне, Тарту, Вильянди и Пярну. Добровольцы, прошедшие обучение по оказанию первой помощи в области психического здоровья, предлагают себя в качестве поддерживающих слушателей и, при необходимости, направляют за профессиональной помощью.
«Очереди к специалистам очень длинные. Доброволец, готовый выслушать, может стать спасательным звеном, предлагая помощь в формулировании проблемы, первоначальную помощь в случае ухудшения возможного психического расстройства и поддержку в обращении к специалисту», - сказала руководитель проекта Сандра Лийв.
В кафе психического здоровья приглашаются все люди, которые хотят поделиться своими трудностями психического здоровья или переживают за психическое здоровье близкого человека и хотят попросить совета.
Кафе психического здоровья пройдут в субботу, 26 августа, в кафе Reval на проспекте Рявала в Таллинне, кафе Reval на улице Рийа в Тарту, Tegelaste tuba в Вильянди и Cafe XS в Пярну.
Более подробную информацию о кафе психического здоровья можно найти ЗДЕСЬ.
В кафе можно общаться в основном на эстонском языке, но в ограниченное время также на русском и английском языках.
Волонтеры кафе прошли обучение по оказанию первой помощи в области психического здоровья, где освоили навыки поддерживающего слушания и оказания первой помощи в области психического здоровья.
Волонтёров будет легко распознать. Они будут сидеть за отдельным столиком, одетые в белые футболки с надписью «Я здесь». Учебники по оказанию первой помощи при тревоге, депрессии и психическом здоровье можно прочитать на месте или взять с собой домой.
Идея кафе родилась в Тарту, и Peaasi.ee разрабатывает и тестирует ее в рамках культурной столицы Европы 2024.
Peaasi.ee занимается продвижением психического здоровья, профилактикой проблем, ранним вмешательством и снижением стигмы в нашем обществе. За свою деятельность Peaasi.ee получил звание «Друг года в области здравоохранения 2020 года» и ежегодную президентскую награду в области социальной работы. В конце 2020 года организация получила титул «Неправительственной организации года».