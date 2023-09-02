ИСТОРИЯ ⟩ Гибель СССР: когда Горбачев совершил роковую ошибку?

В 1991 году численность советской армии, на вооружении которой находилось примерно 5000 ядерных боеголовок, составляла четыре миллиона человек. СССР был вторым производителем нефти в мире. Правда, последние несколько лет цена барреля была очень низкой. Что, почему и как все произошло – на эти вопросы в 686-страничном обзоре ищет ответ профессор экономики и политологии Лондонского университета Владислав Зубок, выпускник московского университета, который уже долгое время живет на Западе.
Книга подводит итог более чем десятилетней работы. Он начинает с распространенного мнения о том, что Советский Союз в любом случае был обречен на гибель, но в ходе своих исследований приходит к иному выводу. Он признает, что на Западе распад СССР воспринимался как предопределенное и неизбежное событие. Однако это кажется слишком самоочевидным и нуждается в более глубоком изучении – так звучит остроумная постановка проблемы.