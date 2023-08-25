Видео погони ⟩ В Таллинне пьяный водитель в попытке скрыться от полиции пошел на отчаянный трюк

Как сообщает Центр надзора за дорожным движением, разница в транспортных средствах и дорожные работы в Таллинне поначалу давала преимущество водителю мопеда, но в итоге водителя не спасло даже то, что мопед он спрятал в кустах, а сам пересел на электросамокат.

В ходе проверки также выявилась причина игры в прятки. По данным полиции, 35-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения, а поскольку подобный грех совершает уже не первый раз, он надеялся, что таким образом ему удастся избежать ответственности.

Харьюский уездный суд назначил водителю арест на 25 суток, свое наказание он может отбывать по частям - за раз минимум четыре дня. Поэтому у нарушителя будет время подумать над своим поведением.