На пресс-конференции сборной США на ЧМ по баскетболу почтили память Коби Брайанта

В начале пресс-конференции речь зашла о Коби Брайанте, потому что именно 24 августа является для американских любителей баскетбола особым днем. Брайант, несколько лет назад погибший в катастрофе вертолета, выступал во время своей карьеры в НБА под номерами 24 и 8, в силу чего именно 24 августа стало принято отмечать как день Коби Брайанта.

Когда же речь зашла собственно о чемпионате мира, Керр сказал следующее: «Самое сложное - это приспособиться к правилам FIBA, также нужно поработать над сыгранностью. Мы уверены в себе, хотя у нас и были определенные неудачи. Но в конторольных матчах с Испанией и Германией мы получили необходимый урок и это поможет нам, поскольку мы знаем теперь, какие сильные конкуренты нас ждут».