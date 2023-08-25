На пресс-конференции сборной США на ЧМ по баскетболу почтили память Коби Брайанта

На стартующем в пятницу чемпионате мира по баскетболу состоялась пресс-конференция Стива Керра, главного тренера главного фаворита турнира, сборной США. В пресс-конференции в Маниле принял участие и игрок американской сборной Джейлен Брансон. Керр среди прочего рассказал о том, на что в первую очередь нужно обратить внимание на стартующем турнире.
В начале пресс-конференции речь зашла о Коби Брайанте, потому что именно 24 августа является для американских любителей баскетбола особым днем. Брайант, несколько лет назад погибший в катастрофе вертолета, выступал во время своей карьеры в НБА под номерами 24 и 8, в силу чего именно 24 августа стало принято отмечать как день Коби Брайанта.
Когда же речь зашла собственно о чемпионате мира, Керр сказал следующее: «Самое сложное - это приспособиться к правилам FIBA, также нужно поработать над сыгранностью. Мы уверены в себе, хотя у нас и были определенные неудачи. Но в конторольных матчах с Испанией и Германией мы получили необходимый урок и это поможет нам, поскольку мы знаем теперь, какие сильные конкуренты нас ждут».
Сборная США начнет выступления на чемпионате мира в субботу матчем против Новой Зеландии. Также в группу C входят Греция и Иордания.