Урмас Рейнсалу: у Каи Каллас нет другого выбора, кроме немедленной отставки

Как передала BNS пресс-служба партии, по словам Рейнсалу, скандал распространяется по всему миру и наносит ущерб интересам и репутации Эстонии.

«Мы еще многого не знаем, но то, что опубликовано на данный момент, показывает, что речь идет о крупном бизнесе, который имел место во время войны - в Россию поставлялось сырье, находящееся сейчас под санкциями. В этом бизнесе участвует муж премьер-министра, и премьер-министр кредитовала его холдинговую компанию», - сказал Рейнсалу.

По его словам, премьер-министр морально одобрила этот бизнес, а также откровенно лгала, защищая его. «Подтверждение этому пришло вчера вечером. В среду премьер-министр утверждала, что предприятие ее мужа вообще не занимается перевозками в России. Теперь же стало известно, что с начала полномасштабной войны в Украине доход фирмы от этих перевозок составляет 1,6 миллиона евро», - подчеркнул Рейнсалу.