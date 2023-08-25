Не будет стабильности: чего ждать от «нового сезона» в Нарвском горсобрании?

По мнению Орлова, новая коалиция будет занята не тем, чем нужно. «Нарвские избиратели ждут от депутатов принятия решений по важным для горожан вопросам. Это в первую очередь помощь жителям в том, как справиться с резким ростом тарифов на тепло и воду», - заявил Орлов.

По словам политика, новая коалиция вместо этого в ближайшие пару месяцев будет распределять должности руководства Городским собранием, должности председателей депутатских комиссий, возможно менять составы комиссий, менять составы советов городских предприятий и учреждений. «Учитывая серьёзные противоречия и разные взгляды тех, кто создал новую коалицию в Нарве, эти процессы будут сопровождаться различными мелкими и крупными скандалами. Для нарвского избирателя это опять будет выглядеть как возня вокруг власти», - добавил Орлов.

Андрей Фишер с коллегой не согласен. «Это никак не повлияет и не может повлиять на повседневную жизнь города. Любая новая коалиция подразумевает под собой формирование и новой структуры управления в горсобрании, это естественный процесс политики, так было и так будет. Более опасным, на мой взгляд, для города может быть только отставка действующего мэра, чего наша фракция, надеюсь, не допустит», - заявил Фишер.