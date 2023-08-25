Не будет стабильности: чего ждать от «нового сезона» в Нарвском горсобрании?

Осень не за горами, и Нарвское горсобрание вернулось к работе. До ухода собрания на каникулы и сразу после его возвращения произошло много интересного. Давайте освежим память и подготовимся к «новому сезону» в Нарвском горсобрании.
Еще в мае была образована новая коалиция - Respekt, а в середине августа был подписан документ, согласно которому две фракции - Respekt и Narva Heaks - образовали новую коалицию. Таким образом, Narva Tulevik прекратила свое существование в горсобрании остались три фракции - Respetk, Narva Heaks и Kesk.
Члены партии Respekt с надеждой смотрят в будущее. По словам Андрея Фишера, одного из депутатов фракции Respekt, есть надежда, что коалиция объединила тех, кто действительно остался верен первоначальным целям избирательного списка на выборах 2021 года с лидером в лице Катри Райк.
«Ожидаю, что в новой фракции больше не будет банального предательства изначальных целей и деструктивной деятельности отдельных членов фракции, как это порой было в Narva tulevik», - заявил Фишер. Политик уверен - требуется стабильная совместная работа всей фракции, ориентированной именно на город, на его жителей и на его развитие, а не на внутренние склоки или проявление «личных интересов».
Внутренними склоками нарвское горсобрание и впрямь знаменито. Непримиримые конфликты его членов оказывают существенное влияние на работу городских управленцев, а постоянные перемены в структуре существенно портят имидж тем, кто должен работать на благо нарвитян. В том, что мыльная опера уже изрядно поднадоела, солидарны и сами депутаты.
«На мой взгляд, новая коалиция не даст избирателям в Нарве того, что они сейчас очень ждут. Не будет стабильности. Горожане уже запутались во всех этих переходах из фракции во фракцию, в том, кто в коалиции, кто не в коалиции», - заявил член фракции Kesk Вадим Орлов.
По мнению Орлова, новая коалиция будет занята не тем, чем нужно. «Нарвские избиратели ждут от депутатов принятия решений по важным для горожан вопросам. Это в первую очередь помощь жителям в том, как справиться с резким ростом тарифов на тепло и воду», - заявил Орлов.
По словам политика, новая коалиция вместо этого в ближайшие пару месяцев будет распределять должности руководства Городским собранием, должности председателей депутатских комиссий, возможно менять составы комиссий, менять составы советов городских предприятий и учреждений. «Учитывая серьёзные противоречия и разные взгляды тех, кто создал новую коалицию в Нарве, эти процессы будут сопровождаться различными мелкими и крупными скандалами. Для нарвского избирателя это опять будет выглядеть как возня вокруг власти», - добавил Орлов.
Андрей Фишер с коллегой не согласен. «Это никак не повлияет и не может повлиять на повседневную жизнь города. Любая новая коалиция подразумевает под собой формирование и новой структуры управления в горсобрании, это естественный процесс политики, так было и так будет. Более опасным, на мой взгляд, для города может быть только отставка действующего мэра, чего наша фракция, надеюсь, не допустит», - заявил Фишер.
«Во-первых, я не вижу реальной и, действительно, разумной альтернативы. Во-вторых, не стоит забывать о самом главном – Катри Райк на прошедших выборах получила беспрецедентно большое для Нарвы количество голосов (более 4500) именно с надеждой жителей, что она будет мэром города все эти 4 года и никто не в праве «обнулять» этот выбор горожан», - добавил он.
Только жители города теперь могут и должны оценить работу действующего мэра, уверен член фракции Respekt, но эта оценка может быть дана только на следующих муниципальных выборах по истечении всего срока, где и будет видна настоящая репрезентативность этой самой оценки.
Но Вадим Орлов не уверен, что позиция мэра достаточно устойчива и что угроза выражения вотума недоверия полностью миновала. «Моё мнение, Райк долго не сможет работать, выполняя указания Янович и Евграфова. Между ними слишком серьёзный конфликт ценностей. Это может кончится либо добровольной отставкой Райк, либо вотумом недоверия ей со стороны Городского собрания. В любом случае, это не будет способствовать стабильности в управлении Нарвой в новом политическом сезоне», - сказал Орлов.
Postimees обратился за комментарием и к председателю фракции Narva Heaks Алексею Евграфову, но, к сожалению, на связь он так и не вышел.
В любом случае, нарвитянам остается только запастись поп-корном и дальше наблюдать за развитием событий в так называемых «коридорах власти». И надеяться, что их действительно важные проблемы не останутся совсем уж без внимания.