Латвийский баскетбольный ас не понимает, почему его не взяли на чемпионат мира

Отказ тренера от услуг Тиммы удивил не только самого 31-летнего игрока, но и очень многих любителей баскетбола. Тимма рассказал о своих эмоциях в довольно длинном посте в Инстаграме.

«Это решение стало, без сомнения, одним из самых болезненных для меня за время выступлений в сборной Латвии. Всегда с гордостью носил майку национальной сборной, вне зависимости от обстоятельств.

Как вы знаете, летом в Лиепая травмировал икроножную мышцу. Могу подтвердить, что к настоящему моменту полностью восстановился от травмы и здоров на сто процентов. Ничего не болит, могу на площадке делать все. Был готов во имя мечты выступить за Латвию на чемпионате мира играть и через небольшую боль.

Увы, это оказалось решать не мне. До сих пор не понимаю, почему было принято такое решение. Думаю, что так никогда и не пойму.

Играл летом в разных лигах и поддерживал себя в форме. Никаких проблем со здоровьем не было. Показывал свой уровень.

Но что решено, то решено», - написал Тимма.