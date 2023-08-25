Латвийский баскетбольный ас не понимает, почему его не взяли на чемпионат мира

На стартующем в пятницу чемпионате мира по баскетболу впервые выступит сборная Латвии, которой руководит итальянец Лука Банки, хорошо знакомый нашему Кристьяну Кангуру по совместной работе в итальянских клубах. Банки неожиданно не взял на чемпионат мира латвийского баскетбольного аса Яниса Тимму, который не может понять, почему он остался за бортом команды.
Отказ тренера от услуг Тиммы удивил не только самого 31-летнего игрока, но и очень многих любителей баскетбола. Тимма рассказал о своих эмоциях в довольно длинном посте в Инстаграме.
«Это решение стало, без сомнения, одним из самых болезненных для меня за время выступлений в сборной Латвии. Всегда с гордостью носил майку национальной сборной, вне зависимости от обстоятельств.
Как вы знаете, летом в Лиепая травмировал икроножную мышцу. Могу подтвердить, что к настоящему моменту полностью восстановился от травмы и здоров на сто процентов. Ничего не болит, могу на площадке делать все. Был готов во имя мечты выступить за Латвию на чемпионате мира играть и через небольшую боль.
Увы, это оказалось решать не мне. До сих пор не понимаю, почему было принято такое решение. Думаю, что так никогда и не пойму.
Играл летом в разных лигах и поддерживал себя в форме. Никаких проблем со здоровьем не было. Показывал свой уровень.
Но что решено, то решено», - написал Тимма.
Латвия начнет выступление в группе H в пятницу матчем против Ливана. Также в состав этой группы, игры которой пройдут в Джакарте, входят Франция и Канада.