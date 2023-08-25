Муж Каи Каллас: продаю все акции Stark Logistics и покидаю компанию

«В свете возникшей в СМИ ситуации я понимаю, что моя деятельность, участие и работа в компании Stark Logistics, которая осуществляла транспортные услуги из Эстонии в Россию для нашего клиента AS Metaprint, вызвали вопросы, которые, независимо от ответов, влияют на работу моей супруги.

Поэтому сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics о том, что немедленно продам все свои акции Stark Logistics, выйду из состава совета директоров компании, покину пост финансового директора и откажусь от всех ролей и обязанностей, передав их другим сотрудникам.

Эта компания была основной частью моей жизни в течение последних 14 лет, и как предприниматель и финансовый менеджер я всегда действовал в рамках закона и в соответствии со своими знаниями и ценностями.

Мы неоднократно обсуждали вопрос транспортировки для нашего клиента и считали, что поступаем правильно, помогаем нужным людям и спасаем хорошую эстонскую компанию.

Я понимаю, что в свете военной агрессии России для многих людей в Эстонии это не кажется моральным.

Я приношу извинения за возникшую ситуацию и за тот ущерб, который она нанесла моей супруге. Я подтверждаю, что она не знала о моей деловой активности. Мы обсудили все это в свете заявлений СМИ на этой неделе, и ее оценка была однозначной - нет никаких обстоятельств, оправдывающих эти поставки. Но прекратить поставки для меня уже недостаточно. Я не могу взять на себя ответственность за своего клиента и делового партнера, так как ни одна компания не знает все о своем клиенте. В этих обстоятельствах мне лучше отказаться от доли в Stark Logistics и от участия в работе компании.

Считаю необходимым также еще раз прояснить вопрос о так называемом кредите.