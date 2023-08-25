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Участникам ЧМ по баскетболу мешают спать сигналы воздушной тревоги

Вилле Арике
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Лука Дончич.
Лука Дончич. Фото: IMAGO/Alexander Trienitz/SCANPIX

Баскетболистам сразу восьми сборных, участвующих в открывающемся в пятницу чемпионате мира, помешали спать сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие на японском острове Окинава в связи с ракетными испытаниями в Северной Корее. На неудобства среди прочих игроков пожаловался и легендарный словенец Лука Дончич.

«Это было пугающе, спать было невозможно», - обеспокоенно сказал Дончич на пресс-конференции.

По данным FIBA, речь шла о японской системе воздушной тревоги J-Alert, которая начинает работу при фиксировании определенных угроз. Первый сигнал прозвучал в 3.53 ночи по местному времени, второй, сообщивший о том, что опасности больше нет, 13 минутами позже. По информации FIBA, эта система срабатывает в Японии регулярно, в том числе и при природных катаклизмах. В случае срабатывания системы людям советуют или оставаться на месте, или укрыться в ближайшем здании.

По данным агентства AP, все-таки эти сигналы не мешают подогтовке команд к турниру. Все тренировки состоялись по графику.

На Окинаве сыграют команды групп E и F. В группе Е выступят Германия, Финляндия, Австралия и Япония, в группе F - Словения, Грузия, Венесуэла и Кабо-Верде.

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