Участникам ЧМ по баскетболу мешают спать сигналы воздушной тревоги

По данным FIBA, речь шла о японской системе воздушной тревоги J-Alert, которая начинает работу при фиксировании определенных угроз. Первый сигнал прозвучал в 3.53 ночи по местному времени, второй, сообщивший о том, что опасности больше нет, 13 минутами позже. По информации FIBA, эта система срабатывает в Японии регулярно, в том числе и при природных катаклизмах. В случае срабатывания системы людям советуют или оставаться на месте, или укрыться в ближайшем здании.