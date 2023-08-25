Иностранные СМИ: Кая Каллас в беде

В четверг скандал, связанный с деятельностью компании мужа Каи Каллас, попал на обложку Financial Times.

Деятельность премьер-министра также освещали Bloomberg, немецкая газета Handelsblatt и швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Handelsblatt в заголовке сообщила, что Каллас опровергает критику в адрес бизнеса ее мужа. В заголовке швейцарской газеты: «Российский бизнес мужа оказали давление на премьер-министра Эстонии Каю Каллас».

NZZ пишет, что оппозиционные политики требуют отставки Каллас, некоторые партнеры по коалиции также дистанцировались от Каллас.

Издание NZZ отметило, что Каллас не только активно вводила экономические санкции против России, но и выступала за то, чтобы не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.