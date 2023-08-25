По мнению 57 процентов опрошенных, Кая Каллас должна уйти в отставку

Вечером в среду в СМИ появилась новость о том, что логистическая компания мужа премьер-министра продолжила перевозки грузов в Россию после начала войны в Украине. В Институте социальных исследований спросили людей, как следует вести себя премьер-министру в свете этого скандала.

57 процентов респондентов считают, что Каллас должна уйти в отставку, 31 процент респондентов - что она должна объясниться, но может остаться на своей должности, а семь процентов считают, что Каллас ничего не должна предпринимать. У пяти процентов опрашиваемых мнения по данному вопросу нет.

Хотя более половины респондентов посчитали, что отставка премьер-министра необходима, ответы существенно различаются в зависимости от партийных предпочтений.

Среди сторонников оппозиционных партий подавляющее большинство считает, что отставка Каллас необходима. Так считают 96% сторонников Консервативной народной партии Эстонии, 80% сторонников Центристской партии и 74% сторонников «Отечества».

39% сторонников Социал-демократической партии и 28% сторонников партии «Ээсти 200» считают, что премьер-министр должна уйти в отставку, а более половины сторонников обоих партнеров по коалиции Партии реформ полагают, что Кая Каллас должна объясниться, но может продолжить работу на своем посту.

Больше всего в своих ответах разделились сторонники Партии реформ. Восемь процентов сторонников партии премьер-министра считают, что премьер-министр должна уйти в отставку. 71% считает, что она должна объясниться, но может продолжать занимать свой пост, а 19% полагают, что премьер-министр не должна ничего предпринимать в связи со скандалом.