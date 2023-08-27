Иногда после очередного тест-драйва у меня случаются споры по поводу того или иного автомобиля. И если зачастую сойтись во мнении сложно, поскольку, как мы помним, красота – в глазах смотрящего, то в некоторых случаях мнения совпадают практически на 99%. Как ни странно, но в случае с новым Mercedes-Benz GLC Coupé главным предметом обсуждения стала не цена, практичность или сенсорные кнопки на руле, а приставка «купе» в названии.

Так, обладатель купе одной немецкой марки первым делом стал ругать маркетологов, которые, по его мнению, просто взяли и опошлили значение слова купе. «Помню, как впервые где-то на рекламном баннере увидел рекламу "четырехдверного купе". Мне аж поплохело. Если у машины две лишних двери, огромное количество места у задних пассажиров и багажник, в который можно запихнуть стадо овец, то это все что угодно, но не купе. Точка», – разошелся не на шутку поклонник машин с двумя дверьми Костя.