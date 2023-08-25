Откуда Кая Каллаc взяла 350 000 евро на кредит для фирмы мужа?

Премьер-министр Кая Каллас оказалась в центре скандала, когда в среду ERR написала, что, хотя Каллас советует предприятиям обрести моральный компас и не вести бизнес с Россией, компания ее собственного мужа Арво Аллика связана с российским бизнесом.

Сама Кая Каллас также финансово связана с предприятием мужа: в опубликованной в этом году декларации об экономических интересах было написано, что в прошлом году Каллас выдала кредит в 350 000 евро компании мужа под названием Novaria Consult.

Postimees задал в бюро премьер-министра вопрос, из каких источников дохода Кая Каллас предоставила предприятию кредит в размере 350 000 евро. Дело в том, что в прошлом году, согласно декларации об экономических интересах, Каллас заработала годовой доход в 109 540 евро. Однако общий доход Каллас за последние три года не достигает 350 000 евро. Вполне возможно, что это старые сбережения или другие инвестиции. К полудню получить ответ из бюро премьер-министра не получилось.

Доходы Каи Каллас за последние три года 2020 год - 66 747,44 евро 2021 год - 73 571,28 евро 2022 год - 109 540,24 евро Источник: Декларации экономических интересов Налогово-таможенного департамента

Согласно декларации об экономических интересах, Каллас предоставила компании мужа кредит в 2022 году. В июне этого года Аллик рассказал ERR, что деньги были инвестированы в несколько предприятий. В четверг Кая Каллас в письме, отправленном коллегам по партии, написала, что уже вернула отданные в кредит деньги в полном объеме. Кроме того, Каллас заявила, что в июле этого года она выдала компании мужа еще один кредит в размере 20 000 евро.