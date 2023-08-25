В них все еще могут бросить банановой кожурой: африканский фотограф предъявит Таллинну его скрытый расизм

Выставка представляет три фотопроекта Диопа, которые уже успели погостить на главной площадке Fotografiska в Стокгольме. Серии «Диаспора», «Свобода» и «Аллегория» провоцируют переосмысление мировой истории в африканской оптике и размышления о причинах, которые заставляют людей с темным цветом кожи протестовать против прямой или косвенной эксплуатации со стороны европейцев, продолжающих считать себя фундаментом мировой цивилизации.

Из серии «Аллегория»: эксплуатация африканской образности в массовой культуре. Фото: Fotografiska Tallinn

Фотограф-самоучка Омар Виктор Диоп (род. 1980) живет в Дакаре и работает в Париже, Нью-Йорке и Сенегале. Его первый фотопроект Fashion 2112, The Future of Beauty (2010) имел неожиданно большой успех, что подтолкнуло автора оставить работу в финансовом бизнесе и посвятить себя фотоискусству.

Диоп гордится своим происхождением и в своем творчестве поднимает тему переосмысления роли Африки в истории и современности. Через объектив Диоп доносит до зрителей проблемы и успехи африканских народов, присущие им бескорыстную увлеченность, любовь к жизни во всем ее многообразии, открытость переменам.

Стилизация под ретро-сюжет 1949 года в Ливерпуле. Фото: Fotografiska Tallinn

«Если вы посмотрите на то, как в Европе принимают африканских звезд футбола, то увидите интересную смесь уважения, обожествления и отторжения. Например, время от времени во время матча на футбольное поле выбрасывают банановую кожуру, и вся иллюзия насчет принятия моментально рассыпается. Этот парадокс я и изучаю в своих работах”, - комментирует Диоп.