25 августа в Fotografiska откроется выставка сенегальского фотографа Омара Виктора Диопа. На вечернем вернисаже пройдет праздник в африканском стиле, где посетители примут участие в ночном туре по выставке, который проведет сам автор. В ресторане Fotografiska будут закуски, вдохновленные африканской кухней, а диджеи будут играть амапьяно (африканский лаундж с преобладанием клавишных). Билет на вернисаж еще можно приобрести.
В них все еще могут бросить банановой кожурой: африканский фотограф предъявит Таллинну его скрытый расизм
Выставка представляет три фотопроекта Диопа, которые уже успели погостить на главной площадке Fotografiska в Стокгольме. Серии «Диаспора», «Свобода» и «Аллегория» провоцируют переосмысление мировой истории в африканской оптике и размышления о причинах, которые заставляют людей с темным цветом кожи протестовать против прямой или косвенной эксплуатации со стороны европейцев, продолжающих считать себя фундаментом мировой цивилизации.
Фотограф-самоучка Омар Виктор Диоп (род. 1980) живет в Дакаре и работает в Париже, Нью-Йорке и Сенегале. Его первый фотопроект Fashion 2112, The Future of Beauty (2010) имел неожиданно большой успех, что подтолкнуло автора оставить работу в финансовом бизнесе и посвятить себя фотоискусству.
Диоп гордится своим происхождением и в своем творчестве поднимает тему переосмысления роли Африки в истории и современности. Через объектив Диоп доносит до зрителей проблемы и успехи африканских народов, присущие им бескорыстную увлеченность, любовь к жизни во всем ее многообразии, открытость переменам.
«Если вы посмотрите на то, как в Европе принимают африканских звезд футбола, то увидите интересную смесь уважения, обожествления и отторжения. Например, время от времени во время матча на футбольное поле выбрасывают банановую кожуру, и вся иллюзия насчет принятия моментально рассыпается. Этот парадокс я и изучаю в своих работах”, - комментирует Диоп.
В серии автопортретов «Диаспора» фотограф оживляет выдающих деятелей африканского происхождения, живших в XVI-XIX веках и запечатленных на живописных полотнах того времени. Серия «Свобода» имеет подзаголовок «Универсальная хронология темнокожих протестов». В своих работах фотохудожник ищет хронологические точки сборки протестного движения за права и свободы темнокожих.
Наконец, новейший проект «Аллегория» обращается к проблеме климатического кризиса, его влияния на Африканский материк и мир в целом. Заимствуя приемы классической живописи и фотопортретов людей Западной Африки, Диоп создает аллегорию рая, которая заставляет задуматься о судьбе человечества перед лицом природных катастроф и разрушения среды обитания.
Диоп много и осознанно работает в жанре автопортрета, который стал для него способом реактуализации исторических личностей, актуальных для текущей социальной повестки. «Когда все мои образы появляются с одним и тем же лицом, они становятся частью одной человеческой армии, идущей к прогрессу, достоинству и гуманизму» - комментирует фотограф.
Вместе с тем он не скрывает своей горькой иронии: не секрет, что представители «не своей» расы в наших глазах все на одно лицо. Он как бы приносит себя в жертву этой унификации «чужим» взглядом, умножая и ретранслируя собственный образ. В своих работах Диоп отсылает к радикальным автопортретам Синди Шерман и отчасти полемизирует с обманчивой естественностью работ другого африканца Дэвида Узочукву, запечатлевающего свое тело в антураже дикой природы. Для Диопа важно сталкивание африканской фактуры с традицией европейских жанров и образов с целью создания истинно глобального искусства, разоблачающего расизм.
Выставка продлится до 26 ноября.