До сих пор связаны с Россией? Компания Eesti Pagar подверглась критике в соцсетях

«Мы решили прекратить экспорт в Россию через несколько дней после начала полномасштабной войны и по собственной инициативе, - подчеркнул в переданном BNS сообщении председатель правления Eesti Pagar Рагнар Кыйв. - Поставки прекратились 1 марта прошлого года, менее чем через неделю после начала агрессии».

На скриншоте, распространившемся в социальных сетях, изображен хлеб «Таллиннский» фирмы Eesti Pagar в оформленной на русском языке упаковке в российском интернет-магазине «Азбука вкуса». Предприятие Eesti Pagar заявляет, что никогда не сотрудничало с этой сетью.

«Мы производили хлеб "Таллиннский" в упаковке с русскоязычным оформлением только для немецких дистрибьюторов, где существует достаточно большое сообщество с традициями потребления черного хлеба», - сказал Кыйв.

По его словам, прежде они не знали о реэкспорте этой своей продукции в Россию. «Наша продукция не подпадает под официальные санкции, мы прекратили ее продажу в Россию по собственной инициативе, поскольку вести бизнес с агрессором для нас неприемлемо, - подчеркнул Кыйв. - Мы можем контролировать, что делают с нашим товаром наши европейские партнеры-экспортеры, но мы знали, что вся продукция идет в Германию в магазины для восточноевропейского сообщества».

В прошлом доля России в экспорте Eesti Pagar была незначительной и составляла семь процентов от общего объема экспорта концерна в 2021 году. В 2022 году, когда экспорт прекратился через два месяца, он составил 123 000 евро, или около одного процента от общего объема экспорта.