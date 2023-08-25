Таллинн создаст в каждом районе центры поддержки в чрезвычайных ситуациях

По словам вице-мэра Тийта Терика, в случае кризисов очень важно обеспечить поддержку населения и дать им чувство безопасности. С этой целью Таллинн принял решение о создании в каждом районе города центров поддержки в чрезвычайных ситуациях.

«Местное самоуправление в период кризиса должно стать тем местом, в котором люди получают необходимую поддержку и опору. Команда урегулирования кризисов и районные управы ежедневно трудятся над тем, чтобы в условиях кризисной ситуации все процедуры проходили как можно более слаженно. Центрах поддержки в чрезвычайных ситуациях могут функционировать независимо от поставщиков услуг, это гарантирует, что в здании горожанам можно предложить помощь и совет даже в случае масштабного перебоя в подаче электричества», - рассказал вице-мэр.

В центрах поддержки в чрезвычайных ситуациях жители смогут получить необходимую информацию и практические советы. В этих центрах населению также предлагают жизненно необходимые услуги, при необходимости в них может быть организовано питание, в них можно получить питьевую воду, гигиенические принадлежности, а также средства коммуникации.

В Таллинне для подготовки к кризисам созданы различные ресурсы, позволяющие эффективно реагировать на различные ситуации. На кризисном складе хранятся запасы, включая средства индивидуальной защиты, запасы на случай эвакуации, продуктовые запасы, средства для борьбы с загрязнениями. Также в центре есть раскладушки, устройства связи и альтернативные устройства связи, гигиенические принадлежности и прочее.