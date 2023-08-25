Голландская компания Heineken продала семь своих пивоваренных заводов в России за один евро компании Arnest Group, производящей упаковку и потребительские товары.
Известная пивоваренная компания продала бизнес в России за один евро: полностью покинула российский рынок
«Сделка получила все необходимые одобрения и подводит черту в процессе Heineken по выходу с рынков России, который был запущен еще в марте 2022 года, - заявила компания. - Ожидается, что сделка приведет к убытку в 300 миллионов евро, и это не считая возможности обратного выкупа».
Таким образом, Heineken становится одной из немногих западных продовольственных компаний, которым удалось уйти из России после того, как президент Владимир Путин затруднил процесс выхода.
Наибольшую похвалу Heineken получила в прошлом году, когда было объявлено, что она покидает страну-агрессора всего через месяц после начала полномасштабной войны. Позже они переросли в жалобы, поскольку Heineken продолжала работать в России и не могла сказать, когда произойдет выход.
Например, по данным финских СМИ, всего несколько недель назад тамошний большой музыкальный фестиваль Flow расторгнул ранее подписанное маркетинговое соглашение с Heineken, ссылаясь на деятельность производителя пива в России.