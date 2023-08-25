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Чувство уверенности потребителей в августе в Эстонии осталось на уровне июля

BNS
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Heino Käos

По данным Института конъюнктуры, чувство уверенности потребителей в Эстонии в августе за месяц не изменилось и осталось на уровне -30 пунктов, год назад показатель составлял -37 пунктов.

Оценка экономического положения государства на следующие 12 месяцев в августе выросла с -48 до -46 пунктов, год назад она составляла -62 пункта.

Оценка потребителями экономического положения семьи на следующие 12 месяцев в августе снизилась на 2 пункта до отметки -24 пункта, в августе 2022 года она составляла -38 пунктов.

Оценка вероятности сбережений в следующие 12 месяцев за месяц выросла в августе с -17 до -11 пунктов, год назад она составляла -17 пунктов.

Институт конъюнктуры Эстонии каждый месяц публикует данные барометра конъюнктуры, отражающие разницу в процентных показателях положительных и отрицательных ответов на опрос. Показатель чувства уверенности – это синтезный показатель барометра, используемого Европейской комиссией.

Методика подсчета чувства уверенности потребителей изменилась в мае 2022 года. Размер выборки 1000 человек, опрос проводится в форме онлайн-опроса.

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