Роковой поцелуй: глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес отказался уходить в отставку, несмотря на разбирательство ФИФА

За несколько минут до рокового для карьеры Рубиалеса поцелуя нарушитель общественной нравственности еще и схватил себя за промежность, выразив, таким образом, восторг от победы испанской команды.

Этот жест могут посчитать отягчающим обстоятельством, поскольку Рубиалес следил за матчем рядом с королевой Испании Летисией и 16-летней принцессой инфантой Софией.

Что думает поцелованная Эрмосо

Профсоюз FutPro, представляющий Эрмосо, который ранее возглавлял все тот же Рубиалес, заявил, что инцидент с поцелуем не должен остаться безнаказанным: «Мы работаем над тем, чтобы действия, аналогичные тем, свидетелями которых мы стали, не оставались безнаказанными и чтобы были приняты меры для защиты женщин-футболисток от действий, которые мы считаем неприемлемыми».

Глава футбольной федерации Испании извинился, заявив в видеообращении, что «был абсолютно не прав».

33-летняя футболистка сначала написала в инстаграме, что ей «не понравились» действия Рубиалеса, но позже от ее имени было опубликовано заявление, его защищающее.

Поцелуй категорически осудил и премьер-министр Испании Педро Санчес, назвав его «неприемлемым жестом», добавив, что простых извинений за этот поступок «недостаточно», а второй вице-премьер Испании Иоланда Диас даже призвала к отставке Рубиалеса.

Высшая женская лига Испании, Лига F, заявила, что Рубиалеса следует дисквалифицировать, поскольку он «запятнал» победу на чемпионате мира и навлек «беспрецедентный международный позор на Испанию, испанский спорт и женский футбол во всем мире».

В заявлении Лиги F, подтверждающем, что она подала жалобу в Национальный спортивный совет (CSD) с просьбой о дисквалификации Рубиалеса, говорится: «Одно из величайших достижений в истории испанского футбола было запятнано позорным поведением самого высокого представителя испанского футбола».

Федерация футбола Испании (RFEF) назначила на пятницу внеочередное общее собрание по этому вопросу.

Обвиняемый Рубиалес попытался оправдаться тем, что в этом поцелуе «не было дурных намерений» и в целом он случился в момент большого эмоционального потрясения: «В тот момент мы все восприняли это вполне естественно, но вокруг все переполошились».