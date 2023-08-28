ВИДЕО ⟩ Гадюка атаковала журналиста Rus.Postimees

От неожиданности змея сделала предупреждающий бросок в сторону ноги корреспондента и отползла на середину нежилой комнаты. Так как в помещении не было другого выхода, а в дверях стоял человек, рептилия заняла боевую стойку и начала шипеть, готовясь обороняться. Сотрудник Rus.Postimees, не желая столкновения со змеей, оставил ее в доме, закрыв дверь. Встретив людей около заброшенных дач, он предупредил их об опасности пустующих помещений.