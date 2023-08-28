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ВИДЕО ⟩ Гадюка атаковала журналиста Rus.Postimees

rus.postimees.ee
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Рептилия может укусить, если на нее случайно наступить или напугать ее, ткнув палкой. На фото змея в заброшеном дачном доме предупреждает шипением корреспондента Rus.Postimees.
Рептилия может укусить, если на нее случайно наступить или напугать ее, ткнув палкой. На фото змея в заброшеном дачном доме предупреждает шипением корреспондента Rus.Postimees. Фото: Денис Антонов

Во время командировки в Палдиски корреспондент Rus.Postimees подвергся нападению гадюки. Собирая материал по теме заброшенных дач и огородов, сотрудник редакции фотографировал один из нежилых домиков, и открыв дверь в помещение столкнулся на пороге с длинною в метр гадюкой.

От неожиданности змея сделала предупреждающий бросок в сторону ноги корреспондента и отползла на середину нежилой комнаты. Так как в помещении не было другого выхода, а в дверях стоял человек, рептилия заняла боевую стойку и начала шипеть, готовясь обороняться. Сотрудник Rus.Postimees, не желая столкновения со змеей, оставил ее в доме, закрыв дверь. Встретив людей около заброшенных дач, он предупредил их об опасности пустующих помещений.

О том, что делать, если сарай или крыльцо дачи стало новым домом для смертельно опасных гостей, редакции Rus.Postimees рассказал зоолог, ведущий специалист Таллинского зоопарка Алексей Туровский.

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