Ремонт фасада главного здания Таллиннской горуправы повлияет на движение пешеходов

Леса уже установлены со стороны внутреннего дворика, а на следующей неделе работы распространятся на части фасада, выходящие на улицу Роозикрантси и площадь Вабадузе.

На время работ частично будет перекрыт тротуар со стороны площади Вабадузе, там в течение недели будет сооружен пешеходный тоннель. Кроме того, 28 и 29 августа с 8 до 17 часов будут закрыты некоторые парковочные места на улице Роозикрантси со стороны бульвара Каарли.

Городские учреждения, деятельность которых осуществляется в здании, включая зал обслуживания городской канцелярии, во время ремонта продолжат работу на прежнем месте в обычном режиме.

Построенное в 1932 году здание охраняется как объект культурного наследия. Во время ремонта фасада будут заполнены швы, приведены в порядок пилястры, отремонтированы наружные подоконники, укреплена кладка оконных проемов и отреставрированы флагштоки.

На крыше будут отреставрированы защитные ограждения и водосточные желоба, установлены новые снегозащитные барьеры и нагревательные кабели для водостоков, а также заменен люк. Крыша будет покрашена. Возле здания будут установлены строительные леса и сетки, а на крыше - водонепроницаемое покрытие.