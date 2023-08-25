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Ремонт фасада главного здания Таллиннской горуправы повлияет на движение пешеходов

BNS
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Таллиннская городская управа.
Таллиннская городская управа. Фото: Toomas Huik

Начался ремонт фасада главного здания Таллиннской городской управы (Вабадузе, 7), в ходе которого будут приведены в порядок фасад и крыша здания.В понедельник, 28 августа, начнется установка строительных лесов со стороны улицы, поэтому временно будет перекрыта часть тротуара. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Леса уже установлены со стороны внутреннего дворика, а на следующей неделе работы распространятся на части фасада, выходящие на улицу Роозикрантси и площадь Вабадузе.

На время работ частично будет перекрыт тротуар со стороны площади Вабадузе, там в течение недели будет сооружен пешеходный тоннель. Кроме того, 28 и 29 августа с 8 до 17 часов будут закрыты некоторые парковочные места на улице Роозикрантси со стороны бульвара Каарли.

Городские учреждения, деятельность которых осуществляется в здании, включая зал обслуживания городской канцелярии, во время ремонта продолжат работу на прежнем месте в обычном режиме.

Построенное в 1932 году здание охраняется как объект культурного наследия. Во время ремонта фасада будут заполнены швы, приведены в порядок пилястры, отремонтированы наружные подоконники, укреплена кладка оконных проемов и отреставрированы флагштоки.

На крыше будут отреставрированы защитные ограждения и водосточные желоба, установлены новые снегозащитные барьеры и нагревательные кабели для водостоков, а также заменен люк. Крыша будет покрашена. Возле здания будут установлены строительные леса и сетки, а на крыше - водонепроницаемое покрытие.

Ремонт выполнит предприятие Oma Fassaad OÜ, надзор собственника будет осуществлять Ehitusagentuur OÜ. Стоимость работ составляет 287 628 евро плюс налог с оборота. Согласно плану, работы завершатся в декабре.

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