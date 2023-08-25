Новая неделя удивит летней жарой, воздух прогреется до высоких отметок

В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер до полуночи юго-восточный и восточный, после полуночи южных направлений, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. В первой половине дня облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Во второй половине дня облачность рассеется, вероятность осадков сократится. Ветер южных, во второй половине дня западных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. В первой половине дня малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Во второй половине дня начиная с юга облачность уплотнится. Пройдут дожди, возможны грозы. В первой половине дня ветер восточных направлений, 1-7 м/с, во второй половине дня поднимется северо-восточный и восточный, 4-10, на западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17-21 градус тепла.