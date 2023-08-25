КаПо: связанные с мужем премьер-министра фирмы не нарушали санкции, моральных оценок мы не даем

«Насколько известно Полиции безопасности, предприятия, связанные с супругом премьер-министра, не нарушали санкций. Если где-то и использовалась т.н. схема JOKK (от эст. "юридически все корректно" - ред.), то это как раз и означает, что нет оснований что-либо инкриминировать по пенитенциарному праву. А моральных оценок мы не даем», - сообщила пресс-секретарь КаПо Марта Туул в ответе на запрос ERR.