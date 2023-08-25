КаПо: В скандале вокруг Каи Каллас санкции не нарушались

В связи со скандалом вокруг супруга премьер-министра Каи Каллас Арво Халлика возникли вопросы, может ли связь семьи премьер-министра с действующими в России предприятиями быть проблемой.

КаПо ответила на запрос Postimees, что регулярно проводит брифинги для членов кабинета правительства, в том числе премьер-министра, на тему связанных с Россией и российскими спецслужбами рисков, чтобы они знали, как не стать жертвой шантажа.

«У премьер-министра, как и других членов правительства и депутатов Рийгикогу, имеется должностной допуск к государственным тайнам Эстонии. Премьер-министр проходила проверку для доступа к тайнам НАТО и ЕС, и мы не выявили оснований для отказа в допуске. Собранную в ходе проверки информацию невозможно раскрыть подробнее», - сообщается в письменном ответе департамента.