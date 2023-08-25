КаПо: В скандале вокруг Каи Каллас санкции не нарушались

Департамент полиции безопасности (КаПо) сообщил Postimees, что, по их оценке, связанные с супругом премьер-министра Каи Каллас предприятия не нарушали санкции и даже если речь идет о JOKK-схеме, Пенитенциарный кодекс не дает оснований для упреков.
В связи со скандалом вокруг супруга премьер-министра Каи Каллас Арво Халлика возникли вопросы, может ли связь семьи премьер-министра с действующими в России предприятиями быть проблемой.
КаПо ответила на запрос Postimees, что регулярно проводит брифинги для членов кабинета правительства, в том числе премьер-министра, на тему связанных с Россией и российскими спецслужбами рисков, чтобы они знали, как не стать жертвой шантажа.
«У премьер-министра, как и других членов правительства и депутатов Рийгикогу, имеется должностной допуск к государственным тайнам Эстонии. Премьер-министр проходила проверку для доступа к тайнам НАТО и ЕС, и мы не выявили оснований для отказа в допуске. Собранную в ходе проверки информацию невозможно раскрыть подробнее», - сообщается в письменном ответе департамента.
КаПо добавила, что, насколько известно ведомству, связанные с супругом премьер-министра предприятия не нарушали санкции. «Если была так называемая JOKK-схема, это означает, что нет оснований для упреков в порядке пенитенциарного права. Моральных оценок мы не даем», - сообщила КаПо.