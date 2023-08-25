Forus Takso: как компания пришла к прибыли в постковидный период?

«В 2022 году, после двух проблемных лет, связанных с коронавирусом, мы снова начали расти. В первые месяцы года пандемия все еще влияла на финансовые результаты компании, но весной положение стабилизировалось, и экономическая ситуация была для компании достаточно благоприятной», - написало руководство компании в годовом отчете.

При этом руководство компании заявило, что рост процентных ставок в значительной степени повлиял на результаты во втором полугодии. «Однако мы по-прежнему являемся прибыльной компанией и планируем оставаться прибыльной и в следующем финансовом году», - подчеркивается в отчете.

В течение года компания сменила автопарк и закупила новые автомобили. Помимо модели Toyota Camry автопарк пополнился 75 автомобилями Toyota RAV 4. «Клиенты очень хорошо восприняли несколько неожиданный выбор модели традиционного такси. Рынок заказов вырос, туристический сектор начал восстанавливаться», - отметили в руководстве.

В 2022 году Forus Takso Eesti приобрела компании Taksokeskus OÜ и Tulika Rent OÜ у материнской компании Forus International OÜ. Затем Tulika Rent OÜ, Taksokeskus OÜ, Tulika OÜ и Tulika Takso AS были объединены. Фирменное наименование объединившегося предприятия стало Forus Takso Eesti AS.

Кроме того, компания присоединилась к платформе, с которой также можно заказать такси через приложение. Компания также продолжила разработку нового диспетчерского программного обеспечения.