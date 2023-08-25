Лукашенко заявил, что не был обязан обеспечить безопасность Пригожина

Лукашенко также сказал, что не считает, что к крушению самолета Пригожина может быть причастен президент России Владимир Путин. «Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа», - заявил Лукашенко.

В ответ на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе наемников ЧВК «Вагнер», находящихся в Беларуси, Лукашенко сообщил, что «ядро» ЧВК - около 10 тысяч человек - останется в стране. «Столько, сколько надо нам и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», - уточнил он.