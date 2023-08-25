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Лукашенко заявил, что не был обязан обеспечить безопасность Пригожина

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Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко впервые высказался о предполагаемой гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что не давал Пригожину гарантий его безопасности вне территории Беларуси. Также он рассказал, что предупреждал Пригожина, что после мятежа «Вагнера» в июне 2023 года его жизнь будет в опасности, передает «Радио Свобода».

Лукашенко также сказал, что не считает, что к крушению самолета Пригожина может быть причастен президент России Владимир Путин. «Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа», - заявил Лукашенко.

В ответ на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе наемников ЧВК «Вагнер», находящихся в Беларуси, Лукашенко сообщил, что «ядро» ЧВК - около 10 тысяч человек - останется в стране. «Столько, сколько надо нам и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», - уточнил он.

Частный самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина потерпел катастрофу в Тверской области 23 августа. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. В списке пассажиров был указан Пригожин, а также его «правая рука» в ЧВК Дмитрий Уткин. Официального сообщения об опознании тел пока не было.

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