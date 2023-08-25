В день рождения таллиннского трамвая вcе желающие смогут прокатиться на историческом автобусе Ikarus

По словам члена правления AS Tallinna Linnatransport (TLT) Кайдо Падара, трамваи и автобусы - хорошие друзья, и поэтому коллектив, занимающийся автобусным сообщением TLT, решил отметить юбилей железнодорожного транспорт, запустив желтый автобус Ikarus, украшавший улицы Таллинна в семидесятые и восьмидесятые годы, и о котором у пожилых горожан остались теплые ностальгические воспоминания из детства и юности.

«TLT - это компания, где люди, которые организуют трамвайное, троллейбусное и автобусное движение, вместе работают над обеспечением лучшего обслуживания общественного транспорта, а также вместе мы отмечаем важные юбилеи различных видов транспорта», - пояснил Падар.

Полный ностальгии желтый Ikarus будет курсировать по маршруту площадь Свободы-Кристине кескус-Сыле-Копли, отправляясь с остановки площадь Свободы в 12, 13, 14 и 15 часов дня.

Публичное мероприятие «Трамвай 135» начинается в депо Копли в 12 часов, и там можно будет осмотреть исторические трамваи как внутри, так и снаружи. Внутри самого депо будет демонстрироваться кинопрограмма, а также всем желающих будет представлена возможность пройти через трамвайную мойку во время поездки на трамвае.

Праздничное настроение поддержит концертная программа на сцене, которую установят на открытой площадке депо, где выступят несколько музыкантов, в честь которых названы музыкальные трамваи, обслуживающие жителей Таллинна.

Помимо мероприятий в депо и приятной концертной программы, от конечной остановки в Копли отправляются исторические трамвайные экскурсии, организованные TLT в сотрудничестве с Таллиннским городским музеем, которые можно записать на сайте музея www.linnamuuseum.ee.