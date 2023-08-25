ФРГ: к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны связанные с Украиной лица

Следователи из Германии все больше склоняются к версии о том, что за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» могут быть злоумышленники со связями в Украине, сообщили в пятницу, 25 августа, медиакомпания ZDF и издание Spiegel со ссылкой на источники в следственных органах.

Официально Федеральная прокуратура Германии продолжает расследование в отношении неизвестных лиц, но, как отмечают журналисты, следователи считают убедительными улики, ведущие в Украину. Убедительных доказательств причастности российских акторов к подрыву газопроводов не найдено.

Украинский след – наиболее вероятный

В поле зрения следственных органов по-прежнему находится команда яхты Andromeda в составе шести человек. До и после взрывов на газопроводах эти люди находились на территории Украины. Об этом свидетельствуют изученные следователями технические данные. Следствие не исключает и возможности существования видеозаписей предполагаемых злоумышленников, сделанных в польском порту Колобжег, где останавливалась Andromeda.

Как отмечают ZDF и Spiegel, за расследованием дела о подрыве газопроводов внимательно следит и ведомство федерального канцлера. Глава правительства ФРГ Олаф Шольц уже неоднократно консультировался с советниками о том, как обходиться в политическом плане с возможными преступниками из Украины.

Взрывы на «Северных потоках»

Три из четырех нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были взорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. «Северный поток» был остановлен Россией незадолго до взрывов, а «Северный поток - 2» так и не был введен в эксплуатацию на фоне военного вторжения России в Украину.