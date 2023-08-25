Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 25 августа: скандал вокруг премьер-министра, интервью с Максом Покровским и дизайнер Крисс Сооник-Кяэрманн представила новую коллекцию
Сегодня в выпуске:
- Скандал вокруг премьер-министра: какие шаги предпримет политическая элита Эстонии: подробности в нашем сюжете
- Коротко по стране: мошенники рассылают письма от имени Минфина, 7800 жителей Эстонии получат важное уведомление из налоговой, в Таллинне пьяный водитель пытался скрыться от полиции
- В Йыхви с 25 по 30 августа проходит Международный антивоенный фестиваль независимого кино. Старт фестивалю дал большой концерт группы "Ногу свело!" - интервью у фронтмена коллектива Макса Покровского, взял наш специальный корреспондент
- Сегодня отмечается всемирный день гардероба секонд-хенд. Мы узнали насколько ответственно эстоноземельцы относятся к повторному использованию, как за недорого создать модный лук
- С миру по нитке: после шторма «Франклин» 1,5 млн доминиканцев остались без воды, вспышка легионеллеза зафиксирована на юге Польши, традиционный забег в костюмах тираннозавра прошел в США
- В честь 15-летия бренда Kriss Soonik эстонский дизайнер Крисс Сооник-Кяэрманн представила новую коллекцию зима/осень 2023-2024. Что мы будем носить в этом сезоне - узнавала наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 25 августа