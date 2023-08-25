«Новости в 7» за 25 августа: скандал вокруг премьер-министра, интервью с Максом Покровским и дизайнер Крисс Сооник-Кяэрманн представила новую коллекцию

Сегодня в выпуске:

- Скандал вокруг премьер-министра: какие шаги предпримет политическая элита Эстонии: подробности в нашем сюжете

- Коротко по стране: мошенники рассылают письма от имени Минфина, 7800 жителей Эстонии получат важное уведомление из налоговой, в Таллинне пьяный водитель пытался скрыться от полиции

- В Йыхви с 25 по 30 августа проходит Международный антивоенный фестиваль независимого кино. Старт фестивалю дал большой концерт группы "Ногу свело!" - интервью у фронтмена коллектива Макса Покровского, взял наш специальный корреспондент

- Сегодня отмечается всемирный день гардероба секонд-хенд. Мы узнали насколько ответственно эстоноземельцы относятся к повторному использованию, как за недорого создать модный лук

- С миру по нитке: после шторма «Франклин» 1,5 млн доминиканцев остались без воды, вспышка легионеллеза зафиксирована на юге Польши, традиционный забег в костюмах тираннозавра прошел в США

- В честь 15-летия бренда Kriss Soonik эстонский дизайнер Крисс Сооник-Кяэрманн представила новую коллекцию зима/осень 2023-2024. Что мы будем носить в этом сезоне - узнавала наш корреспондент