СК РФ: на месте крушения самолета Пригожина обнаружены десять тел

Частный самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Основатель ЧВК «Вагнер» числился в списке пассажиров, который публиковала Росавиация. Официально гибель Пригожина не подтверждена. После крушения самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства. По данным властей, погибли десять человек, в том числе трое членов экипажа.