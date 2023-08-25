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СК РФ: на месте крушения самолета Пригожина обнаружены десять тел

Meduza.io
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Останки самолета, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Останки самолета, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Фото: Olga Maltseva

Следственный комитет РФ сообщил, что во время следственных действий на месте крушения частного самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружены тела десяти погибших. Чтобы установить их личности, проводятся молекулярно-генетические экспертизы, передает «Медуза».

Также ведомство заявило, что извлекло бортовые самописцы разбившегося самолета. Детальный осмотр места происшествия продолжается.

В сообщении СК подчеркивается, что следствие тщательно проверит все возможные версии произошедшего.

Днем 25 августа РИА Новости сообщили, что обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения.

Частный самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Основатель ЧВК «Вагнер» числился в списке пассажиров, который публиковала Росавиация. Официально гибель Пригожина не подтверждена. После крушения самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства. По данным властей, погибли десять человек, в том числе трое членов экипажа.

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